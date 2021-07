Con Estevez en el banco, el Pincha quiere meter segunda ante un Rojo golpeado

Tras una primera presentación ante Sarmiento de Junín que dejó mucho para el análisis pero que terminó con la victoria para Estudiantes, el Pincha vuelve a ver acción en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional.

Desde las 20:15, los dirigidos por Ricardo Zielinski reciben la visita de Independiente, que llega golpeado tras un estreno en el que no se sacó diferencias con Argentinos Júniors en Avellaneda, y un último jueves que concluyó con su eliminación de la Copa Sudamericana en manos del Santos de Brasil.

Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en un cruce que supo ser prácticamente un clásico en la década del ´80, el cual podrá verse solo por la señal de cable codificada Fox Sports Premium, pero que contará con la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

MEJORAR EL RENDIMIENTO, REPETIR EL RESULTADO

Si bien el Pincha se trajo una contundente victoria de su debut en Junín, Ricardo Zielinski expresó durante la semana cierta disconformidad en cuanto a lo hecho por lo suyos en aquel primer tiempo, en el que estuvieron lejos de lastimar a los dirigidos por Mario Sciacqua.

Sin embargo, el DT rescató la ráfaga del inicio del complemento, en la cual el León supo aprovechar los errores de su rival y hacerlo pagar en cada uno de ellos para construir una victoria importante para la confianza del grupo.

Ante esto, el ex Atlético Tucumán y Chacarita, entre otros, repetirá el once que consiguió dar el primer paso en Junín, con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Francisco Apaolaza y Leandro Díaz.

Del otro lado estará el verdugo de la pasada Copa de la Liga Profesional, con el mismo DT y un plantel muy similar al de aquel partido que terminó en cero, pero con la eliminación del Pincha a manos del Rojo desde los 12 pasos.

Sin ser un presente ideal, los dirigidos por Julio César Falcioni llegan con la intención de recuperarse del empate en la fecha inicial ante Argentinos en el Libertadores de América y de dejar atrás el traspié internacional, que los privó de seguir peleando la Copa Sudamericana.

Ante esto, Pelusa, gran amigo del Ruso, tendría en mente poner los mismo protagonistas que no pudieron derrotar a Santos hace unos días atrás, pero que le generaron bastantes situaciones de gol al conjunto brasileño.

Así, Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco y Lucas Romero; Sebastián Palacios, Alan Velasco y Andrés Roa; y Silvio Romero serían los elegidos por Falcioni, que intentará sumar sus primeras tres unidades en el recinto que le trae un último buen recuerdo.

PRIMERA VEZ PARA NAHUEL ESTEVEZ, LA GRAN SORPRESA DE LA LISTA

Si bien no hay novedades en cuanto al once inicial, la gran noticia en Estudiantes es la primera convocatoria de Nahuel Estevez, quien integrará un lugar en el banco de los relevos pese a que Ricardo Zielinski había manifestado durante la semana que no entraba en consideración para el cotejo.

De esta manera, el exDT de Atlético Tucumán y Chacarita, entre otros, finalmente contará con el volante para ser alternativa frente al Rojo, algo que también indicaría que el ex Spezia de Italia jugará en el Pincha durante lo que resta de una temporada que recién comienza.

Así, el Ruso suma un “refuerzo” dentro de un mercado complejo, en el cual todo parece indicar que lo de Gastón Togni finalmente no se dará, mientras esperan que sí se concrete lo de Lucas Melano, una negociación que ya escribió varios capítulos más de los esperados, lo que molesta en City Bell.

Además del surgido en Comunicaciones, en el banco estarán Emiliano González; Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Fernando Tobio y Bruno Valdez; David Ayala, Deian Verón, Nicolás Palavecino y Bautista Kociubinski; Gustavo Del Prete y Ezequiel Naya.

SEGUIDILLA PARA LA RESERVA

Teniendo en cuenta que Estudiantes volverá a ver acción el jueves que viene en Rosario y luego el Lunes en La Plata, el calendario de la Reserva del León debió adaptarse a dicha cuestión.

Frente a esto, los dirigidos por Pablo Quatrocchi estarán jugando el martes 27 frente a Newell´s, mientras que el viernes harán lo propio con Arsenal en el Country de City Bell.

Actualmente, la Reserva acumula cuatro puntos, producto del triunfo del debut ante Sarmiento y de la igualdad con el Rojo en la jornada anterior.