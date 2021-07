Falsos pasajeros fingieron un viaje y le robaron el taxi, el celular y la billetera

Un taxista vivió una verdadera pesadilla esta mañana en La Plata al ser abordado por falsos pasajeros que le robaron el auto, lo encañonaron y lo despojaron de todas sus pertenencias.

El hecho comenzó poco después de las 7 en la parada de taxis de 13 y 532, en Tolosa, a donde se acercaron un grupo de sujetos que se hicieron pasar por pasajeros y que fingieron ir a la zona de Barrio Aeropuerto.

El chofer se reportó con la operadora sobre el viaje de destino hacia Barrio Aeropuerto. Sin embargo, sus compañeros sospecharon de los pasajeros, por lo que también se reportaron con la operadora.

Pero gracias al seguimiento satelital desde el centro de control, ya alertados por los posibles falsos pasajeros, entraron en la cuenta de que el rodado no iba hacia donde estaba previsto y que estaba entrando en la zona de El Mercadito.

En ese instante la mujer a cargo de la operadora se contacta con el chofer quien el dice que "está todo bien, estamos yendo a Aeropuerto". Pero a través del monitoreo el vehículo se encontraba en "El Mercadito".

"Desde la operadora nos dimos cuenta que lo estaban apretando y lo obligaban a mentir", aseguraron desde RadioTaxi La Plata.

"Entonces se llamó al 911, se trianguló con la operadora y la policía. Mientras tanto al chofer le robaron el auto, la billetera y el teléfono celular", agregaron.

"Gracias a que contamos con un sistema de monitoreo satelital se pudo hacer seguimiento del rodado y la policía logró dar con el vehículo. No así con los delincuentes que se dieron a la fuga", se informó.

"Por suerte el chofer está bien y pudo recuperar su auto. No la billetera ni el celular. Lo que queremos denunciar con esto es que los robos a los taxistas no paran y ocurren a toda hora, ya no sólo de noche, como era hasta hace poco. Te roban a cualquier hora. Es grave, esto robo pudo haber terminado mucho peor", de indicó.