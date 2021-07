El Gobierno, en alerta por la cepa Delta: "Hay riesgo de ingreso y puede provocar un rebrote”

La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, habló de la variante Delta y encendió las alarmas. La funcionaria dijo que aunque en la Argentina todavía no se registraron casos de esta cepa en personas sin antecedentes de viaje, fue categórica al afirmar que “los vamos a tener”. Es por eso que hizo hincapié en las medidas que implementó el Gobierno para intentar frenar su avance y, sobre todo, que pase a circular de forma comunitaria.

Rearte, en una entrevista con El Destape Radio, resaltó que bajaron los contagios en los últimos días lo que logró que mejore la situación epidemiológica en el país. En ese sentido dijo que “hace ya nueve semanas que venimos con un descenso progresivo y sostenido del número de casos” pero alertó que hay “riesgo de ingreso de una nueva variante, que puede provocar un rebrote”.

Específicamente sobre la variante Delta, que es más contagioso, aseguró: “Hasta ahora no tenemos circulación comunitaria. Tenemos diagnosticadas a 45 personas viajeras y a otra que es contacto estrecho. También tenemos alrededor de 15 contactos estrechos con Covid, convivientes la mayoría, que consideramos con Delta aunque todavía no tengamos la secuencia”. Pese a ello advirtió que la propagación de la cepa es inevitable ya que “todavía no tenemos ningún caso sin antecedente de viaje o relacionado con un viajero, pero claramente lo vamos a tener”.

Acerca de las medidas que tomó Alberto Fernández Rearte manifestó que “fueron fundamentales" y explicó que "nos dan tiempo a completar segundas dosis durante agosto”. Luego apuntó al objetivo propuesto en cuanto a la vacunación, que “es llegar a cubrir al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis, que son las personas de mayor riesgo. Luego se seguirán completando los esquemas”.

También habló del retrasado de la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V: “Se está trabajando fuerte para recibir la vacuna completa desde Rusia". Y agregó: "El Laboratorio Richmond tiene fabricado poco más de un millón de unidades que esperan autorización de Gamaleya”. Por otro lado resaltó que “se están haciendo los estudios de intercambiabilidad” con fármacos procedentes de otros laboratorios.