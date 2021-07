Cómo es el programa que lanzó el Gobierno para impulsar la inserción laboral de jóvenes

El gobierno nacional presentó hoy en el Parque Industrial de Almirante Brown, el programa “ Te Sumo ”, el cual pondrán en marcha los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas, con ayuda directa en su salario inicial por 12 meses.

El acto se realizó en la empresa AD Barbieri, Luis María Drago 1382, Burzaco, y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.

Las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral de las y los jóvenes.

La empresa AD Barbieri fundada en 1953, es uno de los grupos empresarios nacionales más importantes del país, instalada en el Sector Industrial de Almirante Brown, en una superficie de 42 mil metros cuadrados, en una planta modelo con más de 250 empleados y exportan a diversos países de Latinoamérica. Posee además instalaciones en Brasil, Uruguay y Paraguay. Su actividad principal está relacionada con la provisión de materiales constructivos focalizados en el sistema de construcción en seco Steel framing, perfiles de acero galvanizado, terminaciones constructivas tanto en acero galvanizado como PVC Drywall. Asimismo, participó de la construcción de hospitales modulares en el marco de la pandemia COVID 19.

Durante el acto, Cafiero le pidió a los jóvenes que "no se vayan afuera y no bajen los brazos" y dijo que desde el Estado se están "generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una oportunidad". Luego agregó: "Pero no dejando que el mercado asigne oportunidades porque eso fracasa. Es el Estado el que tiene que estar generando oportunidades para todos".

También estuvieron presentes los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Alejo Chornobroff; Berisso, Fabián Cagliardi; Cañuelas, Marisa Fassi; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Quilmes, Mayra Mendoza y San Vicente, Nicolás Mantegazza. Además en el lanzamiento dijeron presente los precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.