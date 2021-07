"Me enteré por televisión", dijo Rossi sobre su salida del Ministerio de Defensa

Luego de anunciar casi en la medianoche de ayer su salida como ministro de Defensa, esta mañana Agustín Rossi dio detalles de la decisión que sacude al oficialismo, sobre todo por las declaraciones del presidente Alberto Fernández acerca de que los funcionarios que son candidatos en las elecciones legislativas deberán dejar sus cargos en el Gabinete nacional.

En diálogo con radio El Destape, Rossi dijo hoy que “no me había enterado antes. No me sorprendió en términos de que no me parezca justo, me parece justo, ético. Era una posibilidad, pero me enteré como se enteraron ustedes, digo, ¿no? Me enteré por la televisión cuando el Presidente lo dijo”.

Luego agregó: “Mi renuncia está a disposición. El Presidente me dirá cuándo la tengo que efectivizar. Anoche hablé con el jefe de Gabinete y me dijo que esperemos a que vuelva, porque está en el exterior, y ahí me dirá en qué momento considera que esto, que es un hecho, se efectivice”.

Sobre como tomó la noticia dijo que “tengo mucha alegría con la posibilidad de poder competir en este proceso electoral. Tengo muchas ganas de volver a recorrer la provincia, de ver si esto que estoy planteando es lo que ellos están pensado”. En ese sentido se refirió al plan de Perotti de “convertir a Santa Fe en Córdoba desde un punto de vista político e institucional, convertir al peronismo y generar en la provincia un gobierno con lejanía de las políticas nacionales”.

Anoche, en el programa "A dos voces" de TN, Rossi no brindó las explicaciones y solo se limitó a decir que “a partir de este momento, voy a tener absoluta libertad”, además de ratificar su candidatura a senador nacional por Santa Fe, donde enfrentará en las PASO a los postulantes del gobernador Omar Perotti. También manifestó que “voy a seguir siendo cristinista en la provincia de Santa Fe porque cuando haya que defenderla a Cristina el único que va a estar seré yo. ¿O alguien cree que Perotti la va a defender?”. Por último sostuvo:; “Quiero agradecerle al enorme equipo que me acompañó todo este tiempo en el Ministerio de Defensa y espero que el que venga sepa hacer buen uso de ese equipo. Cuando uno hace política tiene que saber que las decisiones no son inocuas. El Presidente fijó una regla (que los funcionarios que sean candidatos, deben dejar sus cargos) y a mi me parece que está en todo su derecho para llevarla adelante”.