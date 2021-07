"No tengo nada que ocultar": Flor Peña contó a qué fue a la Quinta de Olivos

Florencia Peña quedó envuelta en el escándalo de las visitas que recibió el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena más estricta. Luego de la catarata de críticas que recibió por las redes sociales, donde aseguraron que no cumplió con el aislamiento y cuestionaron las razones de su reunión con el mandatario, la conductora de Telefe salió a hablar y aclaró por qué pidió juntarse con el jefe de Estado en 2020.

“Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”, le aseguró al diario Clarín.

Peña remarcó que en ese momento de la pandemia la situación del ambiente artístico era crítica porque no se podrían grabar ficciones ni los teatros estaban abiertos. Tampoco había protocolos. “Estábamos desesperados. No sabíamos que iba a pasar. Yo no tengo nada que ocultar”, disparó contra aquellos que pusieron en tela de juicio su visita.

LAS VISITAS A LA QUINTA DE OLIVOS

La filtración de los datos de ingresos a la residencia de Olivos derivaron en una denuncia penal y una fuerte polémica en las redes sociales. A la Justicia fueron dos dirigentes juveniles de Republicanos Unidos -el espacio que impulsa los banderazos de protesta en las fechas patrias- y pidieron investigar al presidente Alberto Fernández y a la modelo-funcionaria Sofía Pacchi por incumplir las medidas de aislamiento en plena cuarentena. La causa quedó a cargo del fiscal Ramiro González y del juez federal Sebastián Casanello.

“Tendrán que explicar en la Justicia qué hacían”, advirtió el abogado y dirigente Yamil Santoro, que integra la lista de ese espacio como precandidato a legislador porteño.

De acuerdo a la denuncia, Alberto F. y Pacchi, quien habría ido a Olivos en reiteradas oportunidades, incumplieron el artículo 205 del Código Penal en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó en marzo del año pasado.

Según trascendió, Sofía Pacchi también tiene relación con Fabiola Yáñez, la pareja del Presidente. La modelo fue designada en planta permanente de la Secretaría General de la Presidencia el 31 de agosto de 2020, según la denuncia.

Anoche, mientras, otro nombre que saltó en la planilla de ingresos a la residencia presidencial es el de la actriz y conductora Florencia Peña, y en las redes sociales le recordaron su militancia por el “quédate en casa” en su programa durante la cuarentena.

La protagonista de “Casados con Hijos” figura al menos una vez: el 15 de mayo de 2020, de 10:30 a 13:30 horas.