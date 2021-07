Miraba el celular y motochorros se lo quitaron de las manos

En otro ataque piraña de los muchos que vienen ocurriendo en las calles de La Plata (ver aparte), un hombre fue asaltado por una banda de motochorros que lo sorprendieron cuando estaba en la vereda de su casa, en Gorina.

Según trascendió de fuentes oficiales, el episodio tuvo como víctima a un hombre de 43 años que estaba revisando su celular frente a su vivienda, en 132 Bis entre 491 y 492, cuando lo rodearon varios sujetos en moto.

“Sin mediar palabra, le quitaron el teléfono celular y su billetera”, confirmó una fuente del caso, haciendo hincapié en la rapidez con la que ejecutaron el hecho.

“Prácticamente fue un arrebato”, explicó. En la billetera, el muchacho tenía, además de dinero, documentación personal.

El damnificado no sufrió lesiones- aparentemente los asaltantes no mostraron ningún tipo de armas- y aclaró que le robaron cuando en la calle no había testigos.

Alertados del hecho, los móviles del Comando que se acercaron a la escena para entrevistar y contener a la víctima salieron en busca de los motochorros y comunicaron la novedad al personal apostado en operativos de prevención de la zona.

Intervino la subcomisaría de Gorina. La causa se caratuló como “hurto”.