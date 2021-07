Cruzada por estudiante platense que podría quedar ciego: buscan que 2 mil personas donen $100 para su tratamiento

Facundo Gómez Giménez es un joven de La Plata de 18 años que este año comenzó una nueva etapa de su vida al ingresar como alumno a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Sin embargo, enseguida se le declaró una enfermedad de la vista que en un par de meses le redujo drásticamente su visión y podría dejarlo ciego en poco tiempo más. Para evitarlo, debe someterse de forma urgente a un tratamiento inalcanzable de costear para él y su familia. Por ello su madre, Claudia, se puso al frente de una cruzada solidaria para recaudar dinero y poder afrontar los gastos que le permitan recuperar la visión y continuar con su vida normal.

"Facundo tiene queratocono, que es una enfermedad que deforma los ojos, afectando principalmente la cornea. En marzo empezó a tener los primeros problemas e hicimos consultas pero sólo le daban gotas para la sequedad de los ojos. En abril pagamos una consulta en una clínica privada y a partir de ahí se le realizaron los estudios y se le detectó que tenía la enfermedad", explicó la madre.

Claudia afirmó que "al día de hoy él ya perdió el 91 por ciento de la vista de un ojo y el 65 por ciento del otro", y advirtió que "se está quedando ciego".

La alternativa para evitar que Facundo pierda la visión por completo, y que a su vez evitaría que tenga que someterse a un trasplante de cornea, consiste en un tratamiento que cuesta unos 170 mil pesos. "El problema es que yo no tengo trabajo, no tengo obra social, y él tampoco. No tenemos ese dinero", sostuvo la madre.

La campaña que la mujer ideo de urgencia para juntar el dinero y que Facundo pueda preservar el sentido de la vista consiste en que 2000 personas donen 100 pesos, por lo que puso a disposición un CBU (0110716830071605227597) y un teléfono de contacto (2216495192) para quienes deseen colaborar. "Con ese dinero podremos afrontar los costos del insumo que es una vitamina cuyo costo es de 786 dólares por cada ojo, y la puesta en marcha de una máquina a láser por la cual hay que pagar una tarjeta. El tratamiento se realiza en el Hospital de Clínicas de la Capital Federal", remarcó la mujer.

"El este año él cumplió 18 y empezó a estudiar en Economía. Estudia mucho, muchísimo. Pero esta enfermedad lo esta afectando y busca frenarlo, pero él trata de seguir. El tratamiento es importante para evitar que el quede ciego y entre en una situación de trasplante, y para que pueda tener una vida más normal y pueda estudiar", expresó la madre de Facundo.