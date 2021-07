Video: Madre de Facundo agradece a quien pagará el tratamiento de su hijo 

Conmovedor testimonio de Claudia la mamá de Facundo, agradeciendo a Luis, un vecino su gran colaboración en el tratamiento de su hijo. .

Esta tarde luego que un vecino de la localidad de Berisso se comunicara con la mamá de Facundo Gómez Giménez para ponerse a disposición en lo que necesite para la salud de su hijo, El Día se entrevisto con Claudia.

En una nota con Claudia y su hijo Facundo en el seno de su hogar, le expresaron todo el agradecimiento a Luis, Aldana y Bauti, la familia de la Localidad de Berisso que le sustentará los gastos para que Facundo pueda superar la enfermedad por la que esta atravesando.

Claudia se expreso al respecto:-"Estoy muy conmovida por el gran gesto de la gente, luego de la publicación de El Día no para de sonarme el teléfono de gente que quiere colaborar con el tratamiento de Facundo, pero un llamado milagroso fue el de Luis, me dijo que luego de leer el articulo se conmovió y quería sustentar los gastos del tratamiento. Me puse a llorar como una bebe, conto Claudia."

"Atravesé mil cosas, pero lo de la salud de Facu, me desbastó, observar como tu hijo va perdiendo la visión en poco tiempo y no poder hacer mucho, es desesperante. Por ese motivo expuse mi situación en mis redes, hasta hoy que salió publicada mi historia y la de Facundo en ElDia.com, la verdad... me cambio la vida, como madre le agradezco a este medio y a Luis, cambiaron mi vida y la de mi hijo"

Facundo Gómez Giménez es un joven de La Plata de 18 años que este año comenzó una nueva etapa de su vida al ingresar como alumno a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Sin embargo, enseguida se le declaró una enfermedad de la vista que en un par de meses le redujo drásticamente su visión y podría dejarlo ciego en poco tiempo más.

Para evitarlo, debe someterse de forma urgente a un tratamiento inalcanzable de costear para él y su familia. Por ello su madre, Claudia, se puso al frente de una cruzada solidaria para recaudar dinero y poder afrontar los gastos que le permitan recuperar la visión y continuar con su vida normal. "Facundo tiene queratocono, que es una enfermedad que deforma los ojos, afectando principalmente la cornea. En marzo empezó a tener los primeros problemas e hicimos consultas pero sólo le daban gotas para la sequedad de los ojos. En abril pagamos una consulta en una clínica privada y a partir de ahí se le realizaron los estudios y se le detectó que tenía la enfermedad", explicó Claudia.

Facundo por su parte en la entrevista realizada por este medio, expresó:-"Mi vida cambio de repente, de un ojo no veo y del otro muy poco, pero tengo la esperanza de comenzar el tratamiento y poder ver normalmente otra vez, igual no dejo de estudiar, es lo único que hago, tengo un objetivo y lo voy a lograr. Estoy mas que agradecido a todos por esta posibilidad, me da la esperanza de poder recuperarme y poder recuperar la vista."

Luisito, Aldana y Bauti, los donadores de la plata para la totalidad del tratamiento de Facundo, son una familia emprendedora de la localidad de Berisso que decidió donar la totalidad del tratamiento para que facundo no llegue a un trasplante de córnea.

Queratocono

Afección que ocasiona que sobresalga el tejido transparente en la parte frontal del ojo (córnea).

En los pacientes con queratocono, el tejido transparente con forma de domo que cubre el ojo (córnea) se vuelve más delgado y protruye hacia adelante en forma de cono. Se desconoce la causa.

Los síntomas aparecen por primera vez durante la pubertad o los últimos años de la adolescencia, y pueden incluir visión borrosa, y sensibilidad a la luz y al resplandor. Los casos avanzados requieren un trasplante de córnea.

El Queratocono es un trastorno adelgazante de la córnea en el que la forma normal circular y esférica se distorsiona y se desarrolla un bulto en forma de cono que tiene como resultado la discapacidad visual.

¿Cuáles son sus tratamientos?

Crosslinking

Es un procedimiento no invasivo que fortalece la estructura debilitada de la córnea en queratocono.

Utiliza una combinación de riboflavina (vitamina B2) y una cantidad controlada de luz ultravioleta para aumentar los "soportes" o lazos naturales de la córnea y prevenir la protuberancia de la misma para que no se vuelva empinada e irregular. Esto produce la estabilización biomecánica de la córnea.

Anillos Intracorneales

Son pequeños segmentos de acrílico semicirculares de diferente grosor que se insertan en el interior de la córnea. La inserción de estos anillos alisa el área central de la córnea y corrige parcialmente el error refractivo. Una gran ventaja de los anillos es que no se extirpa tejido y no se realizan incisiones en el eje visual.