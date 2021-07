En tiempos de clases virtuales y teletrabajo, analizan irse de Arturo Seguí por las fallas de internet

Una pareja que vive en Arturo Seguí está analizando mudarse a La Plata, al menos momentáneamente, hasta que se solucione las fallas en internet que hay en la zona desde hace varios días y que les imposibilita llevar a cabo sus obligaciones diarias.

Según precisaron, el problema está en una antena de Movistar y no saben cuándo se normalizará el servicio. "El jueves era un día de examen en la Facultad y tuve que trasladarme para hacerlo", indicó la vecina afectada.

"Además mi marido y yo trabajamos online y él tuvo que ir a Capital por no poder usar la compu. Realmente en tiempos de pandemia no se puede estar tanto tiempo sin internet", añadió.

En este marco, precisó: "Realmente modifica el día a día. Estamos pensando en irnos unos días a La Plata, alquilar algo, hasta que se solucione. Trabajamos y estudiamos todo por internet".

A pesar de que ya llamaron reiteradas veces a la empresa para recamar, indicó que solo los atienda "una computadora". "No hay otra empresa que llegue hasta acá", agregó.

La falla, indicó, no solo los afecta a ellos: "Desde el día jueves a la madrugada que no hay linea telefónica ni internet en una gran zona: Arturo Seguí y no se si llega a Villa Elisa".