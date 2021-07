Le donaron 185 mil dólares para una casa tras conmover con su historia, pero se compró un auto de lujo y un bulldog francés

Tras revelar que se había enamorado de una mujer, los padres de Malika Chalhy (22 años) la echaron de su casa en la ciudad italiana de Castelfiorentino y el caso se difundió por las redes sociales, generando una gran conmoción.

Fue tanto el alcance de su historia que se organizó una campaña de recaudación de fondos para que pudiera encontrar un lugar donde vivir y se llegó a una suma de 185 mil dólares. Pero Chalhy, lejos de usar el dinero para tener un lugar donde vivir, se compró un Mercedes Benz Clase A.

La joven le había contado a los medios italianos que, además de haber sido expulsada de su hogar, su familia la amenazaba en las redes sociales. Tras intentar recuperar su ropa y otras pertenencias personales sin éxito, se presentó en su casa con la Policía y su madre los echó: “No conozco a esta persona”.

“Si volvés, te matamos. Si te encontramos por la calle, te arrancamos el corazón del pecho. Mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana. Mejor una hija drogadicta que una lesbiana. Otras personas tienen suerte porque tienen hijos normales”, dicen algunos de los audios de su mamá que Chalhy hizo públicos.

Por este motivo, se lanzaron dos campañas de recaudación de fondos en el sitio GoFundMe: la primera logró reunir casi 170.000 dólares y la segunda ya ronda los 15.000 dólares.

Pero un posteo en las redes sociales generó indignación entre los aportantes y el público en general, ya que en una foto se mostró conduciendo un alto de lujo que puede llegar a costar 45.000 dólares. Frente a las críticas, dijo que el vehículo era propiedad de los padres de su novia Camilla, con la que ahora vive en Milán.

A las pocas horas, Chalhy terminó admitiendo que se lo había comprado y precisó: “Fue un capricho, quería darme un gusto. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el vehículo es porque me acorralaron”.

Pero como si la adquisición del lujoso auto no hubiera sido suficiente, otro gasto suntuoso acrecentó la polémica. Chalhy se compró un perro bulldog francés, una exclusiva raza canina.

“Se llevó el perro más caro. En un principio no la reconocí, pero luego lo supe. Gastó 3.000 dólares y el pago lo hizo mediante dos transferencias bancarias, una el 15 de mayo y otra el 21 de mayo”, precisó el vendedor de la tienda de mascotas al canal italiano Tpi.

Debido al enorme escándalo que se desató, la joven hizo un descargo en las redes sociales: “Los artículos que salieron entre ayer y hoy me hicieron sentir mal porque están llenos de cosas que no son ciertas o están mal contadas, con el objetivo de hacerme parecer una persona que no soy”.

Y añadió: "“Pasaron menos de dos meses desde lo que me ocurrió y su ayuda fue mi salvación. Me dieron fuerza y los medios para recuperar mi vida”, expresó. “Quiero que sepan dónde terminaron sus donaciones y cuánto significan”.

En ese sentido, explicó: “Llegué a Milán para reconstruir mi vida a salvo y lejos de quienes me asustaban. Necesitaba un auto para todos mis compromisos, sociales y de trabajo”. Sobre el modelo del vehículo, manifestó: “Elegí uno de segunda mano. Sí, es un Mercedes, un auto que me permite hacer largos viajes y me acompaña todo el tiempo”. Según trascendió, al ser un ejemplar usado, el valor es de unos 20 mil dólares.

“Sé que les debo y no pierdo eso de vista ni por un segundo. Esta felicidad que voy encontrando poco a poco se debe a ustedes. Nunca permitiré que nadie vuelva a manipular u ocultar mis verdades, porque como familia ustedes merecen toda la transparencia del mundo. Gracias por todo de parte de Malika, la chica que por un segundo les tocó el corazón con su historia y que hará todo lo posible para ser la voz de todos”, cerró.