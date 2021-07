Impactantes fotos y videos de la demolición del edificio de Miami

SURFSIDE, FLORIDA

Especialistas en demoliciones detonaron explosivos anoche para derribar la estructura dañada que permanecía en pie tras el derrumbe parcial de un condominio del sur de Florida.

La demolición del edificio en Surfside era crucial para poder reanudar la búsqueda de víctimas por el derrumbe del 24 de junio, y también para abrir nuevas áreas a las que puedan tener acceso los rescatistas. Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado los restos de 24 personas, y 121 continúan desaparecidas.

Partially-collapsed Miami Condo DEMOLISHED with explosives - amid fears Tropical Storm Elsa hits the area on Monday. WATCH! The collapse of the Champlain Towers South last week killed at least 24 people, over 100 STILL MISSING. @cate_cuse @TheEllenShow @Twitter @jtimberlake pic.twitter.com/bNf0pWpW9O

Workers demolished the remaining part of #Surfside condo ahead of tropical storm making landfall on Sunday night. None has been rescued alive since the first hours after the June 24 collapse of the 12-story building. #Surfsidebuilding #Miami #SurfsideCondoCollapse #Florida pic.twitter.com/3cRhgx6nqc