Graciela Ocaña: “Ginés es un ciudadano VIP, regresó de Europa sin restricciones"

Luego de varios días de debates con respecto a la actitud de los funcionarios y ex-funcionarios que vuelven del país y no cumplen con las medidas sanitarias de la cuarentena, la legisladora Graciela Ocaña acusó al exfuncionario de tener privilegios dada su cercanía con el Gobierno y rememoró el escándalo del vacunatorio paralelo en el Ministerio de Salud; el sanitarista volvió a la Argentina desde Europa este lunes por la mañana y fue increpado por los pasajeros vuelo.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, cuestionó el “regreso sin inconvenientes” a la Argentina del exministro de Salud, Ginés Gonzáles García, en medio de los reclamos de miles de pasajeros que quedaron varados luego de que el Gobierno acotara a 600 el cupo diario de personas que ingresan al país.

En declaraciones radiales Ocaña, tildó al exfuncionario es un “ciudadano VIP” y se manifestó en contra de las restricciones implementadas por el Ejecutivo para prevenir el ingreso de la variante Delta de coronavirus.

“Me parece que Ginés González García es un ciudadano VIP. Mientras que miles de argentinos están esperando y no pueden regresar al país, él no tuvo ningún inconveniente en hacerlo”, expresó la legisladora. En esa línea, sostuvo que el mismo escenario de privilegios se observó con el “vacunatorio VIP que el exministro había organizado”, y resumió: “Hay gente que si es amiga del Poder o funcionario del Gobierno tiene la suerte de poder evitar las colas y las esperas". Frente a este escenario, Ocaña llamó a ir hacia una Argentina más igualitaria y rechazó las restricciones a los vuelos impuestas por el Gobierno como método de lucha contra la pandemia. "Enoja a cualquiera que insistan con una receta que creo que no va a dar resultado; que ya se uso y que le generó problemas a muchos argentinos que no podían volver en tiempo y forma al país”, sostuvo.

A continuación, comparó a la Argentina con otros países en los que se utilizan “distintos mecanismos” para evitar caer en cierres de estas características. A la luz de tales estos casos, consideró: “Evidentemente el Estado no puede hacer un seguimientos de quienes ingresan al territorio y entonces esto directamente se prohíbe. Es una solución inédita y gravosa para todos los argentinos que viajan, que, aunque sean pocos, tienen derechos”.

Finalmente, la diputada consideró que la gran preocupación del Gobierno por la propagación de las nuevas variantes de coronavirus encuentra dos orígenes. Por un lado, insistió en las falencias en los mecanismos de seguimiento del Ejecutivo. “No debemos olvidar el control en Ezeiza que el Gobierno le dio a dos monotributistas que no hacían ningún tipo de fiscalización. Pasamos de eso a prohibir el ingreso”, recordó.

Por otra parte, habló de la demora en la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus. “El riesgo en la Argentina es que la variante Delta, en el caso de una sola dosis de vacunación, logra en cierta forma eludir los anticuerpos y baja su efectividad. El problema que tenemos es que el Gobierno tiene dificultades para poder acceder a la segunda dosis de la Sputnik V”, completó.

Hace tres semanas un ciudadano lo reconoció al ex-ministro en Madrid y lo filmo vacacionando en España, Polémico video: descubrieron a Ginés González García tomando vino en España.

El ex ministro de Salud de Argentina fue registrado en un bar de Madrid compartiendo una copa y las imágenes se viralizaron en las redes.

Ginés debió renunciar a su cargo luego de que estallara el escándalo por el vacunatorio VIP se tomo un tiempo para recorrer Europa, invitado por la Escuela Nacional de Sanidad Española.

Allí participó de una serie de sesiones de trabajo acerca del proyecto “Los sistemas de salud en América Latina tras la pandemia”.