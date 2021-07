Una técnica platense para recuperar el nervio ciático

Un equipo de investigadoras del Instituto de Física de la UNLP y el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas de la UBA desarrollaron una innovadora estrategia terapéutica que arrojó excelentes resultados en la recuperación funcional del nervio ciático en un modelo animal.

Tras minuciosos estudios de laboratorio, propusieron y demostraron la eficacia de un procedimiento que consiste en amplificar la terapia celular con direccionamiento magnético. Los resultados alcanzados en los ensayos con animales representan un avance de significativa relevancia en el camino para resolver una de las dolencias más comunes y dolorosas que afectan la salud de hombres y mujeres.

Se trata de un proyecto interdisciplinario liderado por los grupos de las doctoras Marcela Fernández van Raap de la UNLP y Patricia Setton-Avruj de la UBA, quienes dirigieron la tesis doctoral de la doctora Paula Soto en esta temática.

Concretamente, las científicas demostraron que la terapia con células madre multipotentes adultas aisladas de tejido adiposo, cargadas con nanopartículas magnéticas de óxidos de hierro y direccionadas con fuerzas magnéticas, permite alcanzar una marcada mejora en la recuperación nerviosa, observándose el restablecimiento de la mielina y la recuperación funcional del nervio ciático.

“Los enfoques farmacológicos y quirúrgicos actuales sólo son parcialmente eficaces. Frente a ello, las terapias con células madre adultas han mostrado algunos resultados alentadores y se han identificado como candidatas prometedoras para el tratamiento de la regeneración nerviosa”, explicaron las responsables del proyecto, cuyo mayor obstáculo es conseguir un número suficiente de células en el lugar lesionado para producir efectos terapéuticos significativos.

“Para superar esa dificultad nuestra propuesta combina estrategias biológicas con células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo y nanotecnológicas de orientación magnética. Es un procedimiento de gran relevancia, ya que presenta los primeros experimentos in vivo de orientación de ‘células madre magnéticas’ para la regeneración de nervios periféricos. Utilizando un método no invasivo y no traumático, mejoramos el reclutamiento de células en el nervio lesionado, fomentando la remielinización del nervio y su recuperación funcional”, explicaron