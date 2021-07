Denuncian que un pai umbanda abusó de una niña en Verónica y huyó

El padre de una niña de 10 años denunció que la menor fue violada por un sujeto que, tras cometer el hecho, huyó en un caso que conmueve al pueblo de Verónica, una localidad del Partido de Punta Indio cercana a La Plata y con 6.500 habitantes, según el censo 2010.

Vecinos de la casa donde se denunció el caso quemaron en las últimas horas la vivienda del acusado de 52 años, quien se dedicaría a la práctica de rituales Umbanda y ofrecía sus “servicios” a través de la red social Facebook.

El sujeto sigue libre porque, según señaló el padre de la niña, “todavía no he podido conseguir que libren una orden de captura, así como no le han hecho una revisación médica a mi hija, pese a que la denuncia la hicimos el miércoles de la semana pasada”, aseguró el hombre, sin poder ocultar su impotencia y su bronca.

“que tome cartas en el asunto”

El caso sacude a Verónica y ya repercute en el ámbito de la política, ya que el padre de la menor se comunicó con el intendente de Punta Indio, Hernán Y Zurieta, para que “tome cartas en el asunto”, trascendió.

La historia fue relatada a este diario por Leandro, un comerciante platense que vive en la zona de Parque Castelli y de quien no se brindarán otros datos para resguardar la identidad de la niña.

“Me separé de la madre de mis hijas de 7 y 10 años hace 4 años y ella se fue a vivir a la casa de su familia en Verónica. Hace un tiempo, se instaló al lado de la casa un sujeto de 52 años que vino de Córdoba y que empezó a atender gente como una especie de Pai o algo así, por problemas de parejas y esas cosas”, recordó Leandro.

Y retomó el relato: “El tipo (en alusión al acusado) se hizo amigo de la madre de mis hijas y solía recibirlas en su casa a ver películas”, señaló.

Según expuso Leandro en la charla con este diario, hace apenas unos días el sujeto visitó la casa donde viven las menores y al despedirse se dirigió a la nena de 10 años y le dijo “chau, linda”. En ese momento, apuntó el hombre, la menor se quebró en llanto.

“Se puso a llorar y le contó todo a la madre, pero ella hizo la denuncia por manoseos cuando en realidad la nena fue violada”, dijo el padre.

reacción vecinal

Los pormenores del hecho fueron circulando por el barrio con la velocidad que suelen adquirir este tipo de relatos, generando una fuerte conmoción, con consecuencias: la casa del sujeto fue incendiada, aunque no está claro si la quemaron los vecinos o personas allegadas a la menor.

Lo concreto es que el individuo se fue de Verónica para regresar, presuntamente, a la provincia de Córdoba, estimó Leandro.

Según indicó, la madre de la menor radicó la denuncia en el gabinete especializado en delitos sexuales de la DDI La Plata, pero “hasta ahora no se tomó medida alguna”, lamentó el padre de la niña.

“Pido ayuda para que por un lado asistan a mi hija, que la revisen y la contengan y por otro lado que hagan algo con este tipo que sigue libre”, concluyó, desesperado, Leandro.

En este tipo de delitos la investigación suele demandar varias etapas que demoran las medidas judiciales, tales como escuchas de testimoniales, peritajes médicos y psiquiátricos, y, por tratarse de una menor de edad, la declaración de la víctima en cámara Gesell.

Consultadas sobre esta causa en particular, fuentes oficiales informaron que “en la próxima semana está prevista la realización de un examen médico”.

“El tipo se hizo amigo de la madre de mis hijas y solía recibirlas en su casa a ver películas”