Un nuevo estudio sobre la variante Delta revela la importancia de recibir dos dosis de vacunas

Una nueva investigación de laboratorio sobre la variante delta del coronavirus que se propaga rápidamente está destacando las amenazas que plantean las mutaciones virales, lo que agrega urgencia a las llamadas para acelerar los esfuerzos de vacunación en todo el planeta.

Un informe revisado por científicos en Francia, encontró que la variante delta tiene mutaciones que le permiten evadir algunos de los anticuerpos neutralizantes producidos por vacunas o por una infección natural. Una sola inyección de una vacuna de dos dosis "apenas" ofrece protección, informaron los investigadores.

Pero los experimentos encontraron que las personas completamente vacunadas, con el régimen recomendado de dos inyecciones de la vacuna Pfizer-BioNTech o AstraZeneca, deberían conservar una protección significativa contra la variante delta. Eso se hace eco de otro informe escrito por una colaboración de científicos en los Estados Unidos y publicado el miércoles en el New England Journal of Medicine.

La conclusión es que, en un momento en el que la variante delta está ganando terreno rápidamente, ahora representa la mayoría de las nuevas infecciones en los Estados Unidos, según la última estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la vacunación completa ofrece una un cortafuegos mucho mejor contra la infección que la vacunación parcial.

“Por favor, vacúnese. Te protegerá contra el surgimiento de la variante delta ”, dijo este jueves Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una sesión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca.

Los estudios sobre la variante delta surgen a medida que aumentan las preocupaciones a nivel mundial sobre un resurgimiento del coronavirus. Con el aumento de las infecciones en Japón, el primer ministro de ese país declaró el jueves el estado de emergencia en Tokio, y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio se movieron para prohibir a los espectadores todos los eventos en la ciudad y sus alrededores.

Los datos publicados esta semana por el Ministerio de Salud de Israel mostraron que la eficacia de la vacuna contra el coronavirus disminuyó en ese país altamente vacunado junto con la propagación de la variante delta. Los datos israelíes mostraron una menor protección contra enfermedades sintomáticas, solo el 64 por ciento, aunque las personas vacunadas conservan la protección contra enfermedades graves.

Citando esos datos, Pfizer y su socio BioNTech emitieron un comunicado el jueves diciendo que comenzarán la investigación de ensayos clínicos utilizando una vacuna reformulada diseñada para frustrar la variante delta. Y las compañías dijeron que es probable que las inyecciones de refuerzo sean necesarias en un futuro no lejano.

"Seguimos creyendo que es probable, según la totalidad de los datos que tenemos hasta la fecha, que se necesite una tercera dosis dentro de los 6 a 12 meses posteriores a la vacunación completa", dice el comunicado. “Si bien la protección contra la enfermedad grave se mantuvo alta durante los 6 meses completos, la disminución observada en la eficacia contra la enfermedad sintomática a lo largo del tiempo y la aparición continua de variantes son factores clave que impulsan nuestra creencia de que probablemente será necesaria una dosis de refuerzo para mantener los niveles más altos de protección. . "

La aparición de la variante delta no es del todo sorprendente (los virólogos han advertido que el SARS-CoV-2 continuará mutando) ni es bienvenida, ya que muchas naciones que han estado sumidas en el modo pandémico durante un año y medio están tratando de regresar a actividad normal. Inglaterra, por ejemplo, planea levantar todas las restricciones para el 19 de julio a pesar de un aumento en las infecciones delta, que representa aproximadamente el 95 por ciento de los casos nuevos. El secretario de salud de Gran Bretaña, Sajid Javid, dijo a BBC Radio que los casos de coronavirus podrían llegar a 100.000 este verano.

Las dos primeras vacunas autorizadas en los Estados Unidos, inyecciones de Pfizer y Moderna que utilizan una tecnología llamada ARN mensajero, conocida comúnmente como ARNm, están diseñadas como un programa de dos inyecciones. Se presume que la investigación sobre Pfizer se aplica a la vacuna Moderna similar. Por el contrario, el régimen de vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson ofrece aproximadamente la misma protección contra la enfermedad grave después de una inyección, pero es algo menos eficaz para prevenir casos sintomáticos leves a moderados, según datos de ensayos clínicos anteriores.

Gran Bretaña adoptó una estrategia de dar a la gente una primera dosis de una vacuna y retrasar la segunda, con la intención de ampliar el alcance del suministro limitado. Pero eso ha llevado a infecciones avanzadas impulsadas por la variante delta, dijo Monica Gandhi, doctora en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco que no participó en ninguno de los estudios de investigación.

La nueva investigación de Francia "realmente verifica la necesidad de que el régimen de vacuna completo de dos dosis obtenga la máxima eficacia de la vacuna contra el delta", dijo.

Gandhi ha advertido contra la reacción exagerada al nuevo dominio de la variante delta. Ella ha dicho que no hay evidencia de que la variante delta sea más mortal para una persona que se infecta, una opinión que comparte Paul A. Offit, pediatra y experto en vacunas del Children's Hospital of Philadelphia.

"No hay pruebas sólidas de que esta variante cause una enfermedad más grave", dijo Offit. Pero expresó su preocupación de que la gran cantidad de personas que no están vacunadas, incluidos, porque aún no son elegibles, los niños menores de 12 años, podría alimentar una ola invernal de infecciones.

Es un virus de invierno. Creo que va a aumentar este invierno, dijo. "Tenemos muchas personas en Estados Unidos que no están vacunadas y serán un terreno fértil para este virus".

Las variantes son más transmisibles que la cepa más temprana que surgió en Wuhan, China , aunque hay evidencia limitada y menos convincente de que es más probable que causen una enfermedad grave. Numerosos estudios en los últimos meses sugieren que las vacunas pueden mantener la línea contra el enjambre de variantes. Los experimentos en el laboratorio y los datos del mundo real muestran que las vacunas son particularmente efectivas para prevenir enfermedades graves .

Los resultados de la investigación en Francia sugieren que la variante delta, aunque resbaladiza, lucha por evadir la inmunidad inducida por la vacuna. Los investigadores analizaron muestras de sangre de más de 100 personas, la mayoría de ellas no vacunadas y que se habían recuperado de una infección. El estudio también examinó a las personas a las que se les había administrado una dosis única o dos dosis de una vacuna.

El análisis encontró que los anticuerpos de una infección natural eran menos capaces de neutralizar la variante delta, particularmente un año después de la infección. Pero entre las muestras de personas completamente vacunadas, el 95 por ciento retuvo suficientes anticuerpos para contrarrestar el virus, dijo Olivier Schwartz, autor principal del estudio de Nature y jefe de la Unidad de Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur en París.

Dijo que esto debería verse como una "buena noticia", y agregó que la investigación futura determinará cuánto tiempo dura la respuesta de anticuerpos neutralizantes posteriores a la vacuna contra el delta.

El estudio del New England Journal también se basó en experimentos de laboratorio. Observó dos linajes ligeramente diferentes de la variante delta. En comparación con la cepa original del virus, uno de los linajes delta fue 6,8 veces menos susceptible a la neutralización por suero cargado de anticuerpos extraído de personas vacunadas y de pacientes que se habían recuperado del covid-19, la enfermedad causada por el virus. El otro linaje, el que se está extendiendo más rápidamente, fue 2,9 veces menos susceptible.

