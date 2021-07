Rendirse jamás

Pocas veces después de un triunfo resonante de la Selección se habla más de otro jugador que de Lionel Messi. Sí, Argentina está en la final de la Copa América y el capitán no fue tendencia en las redes sociales. El dueño de las miradas, los elogios y los análisis fue Emiliano “Dibu”Martínez, el arquero al que muchos tuvieron que googlear cuando comenzó la competencia y que ahora vende lo mismo que el mejor jugador del mundo.

Ya en el partido había sido más que correcta su actuación. Pero en la serie de penales se hizo gigante: detuvo tres de cinco y fue clave para la clasificación de Argentina. Pero fue más allá: mostró una personalidad desconocida hasta el momento, dejó de ser el jugador sin gestos para convertirse en un “monstruo del área”.

Les habló a los rivales, los intimidó, incluso superando lo permitido (hizo un gesto que fue censurado por la Conmebol), al punto que el exárbitro internacional Javier Castrilli dijo que debió haber sido expulsado. “Te como, te como”, le gritó a Sánchez antes de su remate. Lo mismo a Yerri Mina, a quien le gritó “cagón” segundos antes.

El arquero nacido en Mar del Plata en 1992, de 1,95 metros y actualmente en Aston Villa, tiene un largo recorrido en el mundo del fútbol: Arsenal de Inglaterra, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United de Inglaterra, Wolverhampton Wanderers, Getafe de España y Reading. Pero nunca tantos flashes como ahora. Nunca en la mira de la prensa de todo el mundo. Nunca un ídolo tras cinco penales en serie.

En medio de la euforia por su enorme actuación se fueron conociendo datos de su intimidad. En plena Copa América fue padre de una niña, a quien lógicamente no pudo conocer todavía. “Pocos lo saben, pero Emi fue papá hace cuatro días”, reveló Alejandro, su hermano.

El arquero por el que el Aston Villa pagó 22 millones de euros (el pase más caro de un guardameta argentino en la historia) no sólo se quedó con la valla albiceleste (luego de que Franco Armani perdiera el puesto porque los test de COVID-19 siguieron dándole positivo varios días después del alta) y la defendió con fiereza (le anotaron apenas dos goles en cinco partidos), sino que cuando el destino lo llamó, se calzó los guantes.

ELOGIO DE LOS REFERENTES ARGENTINOS

Ubaldo Matildo Fillol, Nery Pumpido y Miguel Ángel Santoro, exarqueros del seleccionado argentino de fútbol, destacaron hoy la “tranquilidad”, la “seguridad” y la “sobriedad” de Emiliano Martínez al frente del arco albiceleste en la actual edición de la Copa América, tras la brillante actuación del guardameta que ataja en la Premier League de Inglaterra.

“Lo veo como un arquero muy sobrio, tremendamente ganador, algo que demostró cuando le tocó debutar en la Selección y ahí me di cuenta que tenía que ser el titular”, dijo el Pato Fillol.

Esta gloria del fútbol argentino convocó a Dibu Martínez a las selecciones juveniles, mientras era el entrenador de arqueros de los equipos menores de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Creo que quedó demostrado que es un arquero de gran personalidad, un arquero con mucha seguridad, que maneja muy bien el área, principalmente, y después quedó ratificado con los penales”, opinó Pumpido.

“Tiene una tranquilidad que asombra y eso es lo que te lleva a anticipar la jugada y poner nervioso al contrario”, agregó Pepé Santoro, uno de los mejores arqueros de la historia de Independiente, que fue quien descubrió al Dibu Martínez a los 11 años y lo fichó para las divisiones juveniles del Rojo.

“Le vi un buen físico, buen biotipo, reacción y velocidad, que son cualidades importantes para el arquero”, comentó Santoro (integrante del plantel del seleccionado argentino que disputó el Mundial Alemania 1974) sobre su decisión de incorporarlo como proyecto en el club de Avellaneda.

“Aposté por él cuando se vino a probar, por suerte no me equivoqué y eso me pone muy feliz”, reforzó sobre la llegada de Emiliano Martínez a los Diablos Rojos. De Independiente, saltó directamente a una prueba en el Arsenal de Londres, en donde quedó en su etapa de arquero juvenil.

“Es virtud de la persona que trate de adivinar a dónde va a ir la pelota”, dijo sobre las cualidades del arquero del Aston Villa inglés en la tanda de penales de anoche ante Colombia, en la que contuvo tres remates sobre cinco ejecutados.

“La tranquilidad que tiene se debe a todos los compromisos que tuvo y por la experiencia de haber estado a préstamo en varios clubes de Europa”, cerró Santoro.

Fillol, campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1978, consideró que Martínez “tiene muy buenos gestos técnicos, camina bien el área. Su presencia le transmite mucha tranquilidad y seguridad al equipo”.

“Ojalá que repita este tipo de actuaciones porque el arco de la Selección es el ‘día a día’ y tenés que superar lo que hiciste el día anterior. Y seguramente lo haga en la final ante Brasil”, concluyó Fillol, emblemático arquero campeón con River y con Racing.

Pumpido, arquero del seleccionado argentino en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, destacó que el arco argentino “es el puesto más tranquilo” del equipo por las variantes con que cuenta el entrenador Lionel Scaloni.

“En el equipo argentino, después del lugar de Messi, el puesto de arquero es el más tranquilo que tiene porque cuenta con cuatro, cinco, seis, siete arqueros de gran categoría para atajar en la selección”, sentenció Pumpido, surgido en Unión de Santa Fe y multicampeón con River.

“Yo creo que Argentina debe ser una de las selecciones en el mundo que mejores arqueros tiene, sin lugar a duda. O la mejor. Y anoche, con lo de Martínez, quedó ratificado”, concluyó Nery Pumpido.

En tanto, la arquera titular de Boca, Laura Oliveros, le dedicó unas palabras a Emiliano Martínez tras sus atajadas en la definición por penales en la semifinal ante Colombia. “Qué lindo despertarse y ser el Dibu Martínez”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vanina Correa, exarquera del seleccionado argentino, también se sumó a los elogios a Martínez con una foto del arquero atajando uno de los penales que subió en su historia de la red social Instagram.

Martínez ya es el arquero de la Selección. Martínez tuvo su noche de gloria pero quiere más. Martínez fue el jugador que en un ratito hizo feliz a los argentinos, que por un momento se olvidaron de Messi. Bastante hizo Martínez....