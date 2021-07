Nati Jota, ¿“sexualizó” al ex Pincha “Tucu” Correa?

Nati Jota se metió sola en un lío: fanática del ex jugador de Estudiantes Joaquín Correa (por su facha, más que por su juego), la influencer decidió subir “un poco del Tucu en bolas para descomprimir” a su cuenta de Twitter y la mataron por “sexualizar” al futbolista.

“Si el tweet fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización”, le respondió una de tantas jóvenes que la atacó. Como resultado, Nati fue tendencia, y se defendió: “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi or... o las paj... que se harían y no digo nada?”, manifestó en su cuenta.

“¿Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”, se quejó Nati.