Los alcances del feriado nacional en la Ciudad

Por el feriado de hoy, en el marco del aniversario de la Declaración de la Independencia, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» CONTROL CIUDADANO

Tendrá sus puertas cerradas para la atención al público, aunque persistirán con normalidad los controles de tránsito y nocturnidad en la región, así como la recepción de llamadas al 147.

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal abrirán ambas jornadas. En el primer caso será de 7 a 21 y en el segundo, de 8 a 18.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Central (venta minorista), estará abierto de 8 a 13; mientras que el Mercado Regional (venta mayorista) permanecerá cerrado.

» TRANSPORTE

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá público de 8 a 15 horas, y la administración de 8 a 12.

» PUBLICIDAD EL DIA

Hoy la oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta de 9.30 a 13 horas en diagonal 80 N°815. Tel. 4250101.