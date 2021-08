Si buscás trabajo en la Región, mirá esta lluvia de ofrecimientos de empleos

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

EXTRUSOR DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

Nos encontramos en la búsqueda de un EXTRUSOR DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD para importante empresa dedicada a la producción de bolsas y film de polietileno ubicada en el Parque Industrial Ruta 2, el Pato Berazategui para desempeñarse en el área de Mantenimiento

Será su responsabilidad:

• Registro y control escrito de lo producido,

• Detectar fallas en el proceso de producción para su corrección y propuesta de mejora

• Controlar el micronaje y medidas durante el extrudado

• Cambiar filtros y mantenimiento de matrices.

• Operar extrusoras de distintos diámetros,

• Control del proceso y mantener los silos con material.

Requisitos:

• Residir Berazategui o zonas cercanas,

• Hombres de 35 a 40 años ,

• Técnicos Electromecánicos , (Excluyente) Se valoran perfiles con Universitario orientado a Mecanica

• Contar con experiencia en posiciones similares y experiencia en el preparado y formulado de las mezclas, (Excluyente)

• Contar con disponibilidad horario.

Turnos rotativos posibilidad de horas extras.

A los interesados enviar CV indicando REM PRET a : busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

Analista Contable Semi Senior. reconocida empresa alimenticia - Zona Sur

Para uno de nuestros clientes, una importante empresa del rubro alimenticia, seleccionaremos dos Analista Contable Semi Senior.

Sus principales tareas y responsabilidades serán:

• Conciliación de cuentas patrimoniales e intercompany

• Confección de asientos contables

• Devengamientos

• Análisis de cuentas de resultados

• Registración de provisiones

• Control de gestión

• Toma de inventarios

• Armado de presupuestos

Requisitos:

• 25- 45 años.

• Estudiante recibido de Contador Público.

• Contar con experiencia en puestos similares de al menos 4 años , elaboración de estados contables y Desarrollo de presupuesto- Excluyente

• Residir en zona sur o contar con movilidad propia.

Zona de trabajo: GBA SUR – Florencio Varela

Jornada laboral: lunes a viernes de 8:00-17:30hs

Se ofrecen excelentes condiciones de Contratación y Beneficios.

Los interesados enviar CV, indicando remuneración pretendida a: busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

Jefe de RRHH para Sanatorio Modelo Quilmes

Deberá acreditar formación en las carreras de Recursos Humanos, Relaciones del Trabajo, Derecho, Psicología, Relaciones Laborales, Sociología, Administración de Empresas o afines.



Entre sus principales responsabilidades deberá:

Dirigir y coordinar los procesos de administración de personal , Liquidación y control de sueldos ,asegurando el cumplimiento de los tiempos pautados por la dirección y los requisitos legales

Generar acciones organizacionales que promuevan el crecimiento y desarrollo de las personas en un ámbito de trabajo inclusivo. Planificar y gestionar programas de Evaluación del Desempeño

Liderar los procesos de formación y capacitación técnica y organizacional

Describir la gestión a través de indicadores y gestionar le presupuesto del área.

Coordinar los procesos de Selección de personal

Ser el interlocutor y referente ante sindicatos , y organismos de contralor, dirección y colaboradores



Competencias requeridas:

Experiencia en liderazgo, supervisión y conducción de equipos

Capacidad de gestión y planificación

Habilidades de negociación y comunicación

Excelente manejo de relaciones interpersonales.

Capacidad de análisis para diagnosticar situación actual del sector y desarrollar mejoras para el mismo, en sintonía con el resto de la organización.

Manejo y resolución de conflictos

Preferentemente Residir en Zona sur de GBA



A los interesados enviar cv indicando remuneración pretendida a: busquedas@gentileyasociados.com



***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

Encargada/o de Liquidación de Haberes para Sanatorio Modelo Quilmes

Nos encontramos en la búsqueda de un Encargada/o de Liquidación de Haberes para el reconocido Sanatorio Modelo Quilmes:

Sus responsabilidades serán:



• Programar, organizar, dirigir, actividades del sistema referente a procesos técnicos de remuneraciones de personal activo y cesante, pensiones, entre otros,

• Confeccionar el resumen mensual de planillas de pagos de acuerdo a la cadena funcional del presupuesto.

• Efectuar revisiones periódicas de panillas con presupuesto a fin de verificar variaciones por incrementos. (Gestionar, programar y registra el pago de las remuneraciones pensiones beneficios y bonificaciones).

• Realizar en tiempo y forma clara la liquidación de nóminas la cual se facilitará a la Gerencia de Financiera.

• Dar a conocer al personal las nuevas disposiciones de la empresa con respecto a cualquier aspecto que afecte a la liquidación de Sueldos.



Requisitos:

• Contar con experiencia de al menos 5 años en puestos de liquidación de haberes; preferentemente del cct 122/75 (o multiconvenio o actividades que tengan turno nocturno) y de grandes dotaciones,

• Ambos sexos mayores de 40 años,

• Residir en Zona Sur o zonas aledañas,

• Graduados de las carreras de Recursos Humanos, Contador Público, Administracion de empresas ó a fines.

Lugar de trabajo: Sanatorio Modelo Quilmes- Quilmes Oeste

Jornada Laboral: Lunes a viernes de 06:00hs a 14:00hs. y Sábado (Rotativos) Carga 4 horas.

Excelentes condiciones de contratación.



Interesados enviar su CV indicando remuneración pretendida a: busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

Analista de compras Junior -– Empresa constructora Zona Sur GBA

Para uno de nuestros clientes, una importante empresa Constructora dedicada a la realización de distintos tipos de obras, viales, civiles e hidráulicas ubicada en Berazategui y Florencio Varela seleccionaremos Analista de compras Junior

Responsabilidades:

• Solicitar cotizaciones de las mismas, evaluar forma de pago, plazo de entrega y confeccionar comparativas de las cotizaciones.

• Coordinación y supervisión de todo el proceso de compras.

• Seguimiento y control de todas las compras (control de remitos con orden de compra, con factura, etc.) llegar a la entrega final de lo comprado al depósito de obra o Administración Central

• Trato y negociación con proveedores

• Control de inventarios

• Concluir con la compra de acuerdo a la mejor opción para la firma

• Soporte a áreas relacionadas

Requisitos:

• Estudiante universitario de, Lic Administración de Empresas, Contador Público,

• Contar con al menos 2 años de experiencia en puestos y rubro,

▪ Residir en Zona Sur preferentemente Berazategui ó zonas aledañas

▪ Proactividad, buenas relaciones interpersonales, buena comunicación.

Zona de Trabajo: Berazategui/ Florencio Varela

Jornada: Lunes a viernes de 8hs a 17hs y sábado medio día

A los interesados enviar CV con ref. (AC) y remuneración pretendida a: busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

JEFE DE PRODUCCIÓN PARA RECONOCIDA INDUSTRIA ALIMENTICIA ZONA SUR GBA

Serán sus responsabilidades:

• Establecer objetivos productivos junto al jefe de área.

• Fluida comunicación con el personal operativo y representantes gremiales.

• Planificar producción semanal con los respectivos insumos productivos

• Supervisar el cumplimento de las normas de BMP.

• Análisis diario de eficiencia productivas y mensualmente de indicadores

• Confección de informes de desvíos

• Seguimiento de Stock de productos.

• Análisis de Costos por producto.

• Generación de órdenes de compra

Requisitos:

• Ingenieros en Alimentos, Químicos, Industriales,

• Experiencia de 5 años mínimo en puestos similares

• Edad: 40 a 50 años.

• Dominio de ingles- (No excluyente)

• Residencia: Zona sur GBA

• Contar con movilidad propia.

• Conocimientos en BPM y sistemas de gestión.

LUGAR DE TRABAJO: Florencio Varela

JORNADA: Lunes a Viernes 07:00 a 16.:30hs

Se ofrece:

Excelente modalidad de contratación y beneficios

Interesados enviar cv indicando remuneración a : busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

JEFE DE OBRA HIDRAULICA



Para importante empresa Constructora dedicada a la realización de distintos tipos de obras, viales, civiles e hidráulicas ubicada en Berazategui y Florencio Varela

Orientamos la búsqueda a Técnico, Maestro mayor de obra, Ingeniero con experiencia en Obras de saneamiento, hidráulicas y cloacas.

Sus responsabilidades serán:



• Colaborar en la planificación y coordinación las obras a cargo de la empresa

• Interpretación de planos e implementar plan estratégico ante contingencias

• Dirigir, creando una imagen de referencia absoluta ante el personal a cargo en su proyecto y generando conciencia en sus colaboradores para que cada uno de ellos sean los propios controladores de su tarea cuando así se requiera

• Inspeccionar las obras en proceso a lo largo de sus diferentes etapas

• Planificación, ejecución y control de las tareas y del personal de la obra asignada, cumpliendo con los estándares de calidad, tiempos y costos.

• Administrar y realizar el seguimiento de los subcontratos.

• Emitir y controlar la emisión de certificación de obra y realizar la entrega provisoria y recepción definitiva de la obra.

• Relación comercial estrecha, teniendo empatía y ser referente con el cliente para asegurar la correcta ejecución de la obra

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos y las normas de seguridad e higiene

• Proyectar en el corto, mediano y largo plazo

Requisitos

• Más de 5 años de experiencia en puestos similares y en el rubro, fundamentalmente trabajos de campo en obras Hidráulicas y cloacales

• Contar con registro de conducir y movilidad propia,

• Formación: Técnico, Maestro mayor de obra, Ingeniero.

• Autonomía para la toma de decisiones bajo presión

Los interesados enviar CV, indicando remuneración pretendida a: busquedas@gentileyasociados.com

***

Gentili & Asociados Consultores buscan/solicitan

Especialista SAP para importante empresa vanguardistas en Zona sur de CABA

Importante empresa en desarrollo llevará adelante la implementación de SAP, con la finalidad de garantizar la eficiencia en los procesos. Las labores incluyen:

Orientamos la búsqueda: a graduados (o estudiantes avanzados) en carreras de Sistemas, Cs. Económicas, Administración o afines, con probada experiencia en el rol adquirida en empresas y/o consultoras de IT.

Sus responsabilidades eran:

• Relevamiento de circuitos, validación y testeo de funcionalidades.

• Asesoramiento/ apoyo a usuarios,

• Generación de documentación técnica-funcional y participación en programas de mejora.

Requisitos:

• Se valorará haber participado en proyectos de implementación de punta a punta.

• Capacidad analítica, planificación/organización, proactividad y muy buen manejo de relaciones interpersonales son competencias especialmente valoradas.

• Conocimientos en módulos SD FICO y MM.

Incorporación inmediata bajo relación de dependencia; full time.

Atractivo paquete de beneficios corporativos.

Zona de trabajo: Barracas (CABA)/Zona Sur.)

Interesados enviar Cv indicando remuneracion: busquedas@gentileyasociados.com

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

OFICIAL ELECTRICISTA IMPORTANTE INDUSTRIA (ABASTO)

Técnico electricista o electromecánico, exp. en mantenimiento de maquinaria de línea de producción continua, conocimiento en interpretación de planos, motores, conexiones, variadores de velocidad, invertir, sensores, termocuplas y detección de falles en PLC, con movilidad propia, horarios rotativos, muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

GERENTE COMERCIAL PARA IMPORTANTE MAR DEL PLATA

Profesionales de carreras de Cs. Económicas con proyección de desarrollo futuro, solida exp. liderando equipos de venta a cargo, visión integral de unidad de negocio, a cargo de area comercial, con proyección a abordar aéreas administrativas contables, lugar de trabajo Mar del Plata, disponibilidad para traslado o residencia de lunes a viernes, reporta a presidencia de importante grupo empresario, excelentes condiciones, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA SOFT DE RRHH

Para importante empresa de transporte, ambos sexos hasta 32 años, con exp. en empresas de alta rotación de personal, para sumarse al equipo de incorporaciones y desarrollo de capital humano, conoc. Paquete de Office, disp.. full time, muy buenas condiciones de contratación.

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

JEFE DE MESA DE AYUDA Y SOPORTE TECNICO

Para importante empresa de tecnología, hombres son solido perfil técnico y exp. en empresas de servicios de soporte técnico y atención al usuario interno y externo, con exp. en coordinación de personal, disp. Full time, muy buenas condiciones de contratación, excluyente registro de conducir.

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ENCARGADO DE TURNO AREA DE MANTENIMIENTO

Empresa de colectivos, sólidos conocimientos de mecánica pesara y organización de equipos de trabajo operativos (mecánicos), orientado a resultados y optimización de tiempos de mantenimiento y calidad de servicios, pref. Conocimiento en normas de calidad, disp.. 8 hs. De L a L, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA FINANCIERO JR/SSR

Para importante concesionaria automotriz, profesionales contadores o próximos a graduarse, con mínimo 2 años de exp. en área de finanzas-tesorería, conocimiento conciliaciones bancarias, pago a proveedores, reportes financieros, cheques, etc. Full time de L a V, muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

OPERACION DE PRODUCCION

Para importante fabrica de bolsas de polietileno, hombres entre 20 y 45 años, excluyente contar con exp. En línea de producción continua y pref. Manejo de maquina extrusora, full time de lunes a viernes y sábados medio día, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

COMPRADOR/A SR. DE MANTENIMIENTO

Para importante industria alimenticia en Magdalena, profesionales en ingeniería mecánica (o similar), con exp. mínima de 5 años en análisis de compras de mantenimiento en industrias, pref. Alimenticia,full time de la v, muy buenas condiciones de contratación, excl.. movilidad propia.

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

DESARROLLADOR MAQUETADO WEB,

Estudiante avanzado o graduado de carrera inoformática o afines, sólidos conocimientos sobre la arquitectura web MVC REST, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

RECURSOS HUMANOS. ANALISTA DE COMPRAS DE PACKAGING

Para importante industria alimenticia en CABA, profesionales en Lic. Administración, ingenieros industrial o a fines, con exp. mínima 3 años en compras en industrias alimenticias, conocimientos en packaging excly. Full time de L a V, muy buenas condiciones de contratación, excluyente movilidad propia, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

CONTADOR

Para importante proyecto web en CABA, profesional con solida exp. en area impositiva, manejo de billeteras virtuales, ambos sexos, hasta 40 años, part time, muy buenas condiciones de contratación, posibilidad de desarrollo y crecimiento, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

INGENIERO DE PROCESOS

Para importante industria alimenticia en Magdalena, profesional de ingeniería industrial, química, mecánica, eléctrica, electrónica, electromecánica o a fin, con exp. minima de 5 años en la posición adquirida en empresas industriales, ideal del rubro alimenticio (no excluyente), seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA.

GESTOR DE SINIESTROS ART

Con exp. minimo 1 año en puesto en el puesto en compañías de seguros, agencias, centros de salud, clínicas, puesto similar, ambos sexos, hasta 35 años, deseable Tec/Lic. en seguros, adm. O administrativos de salud, con conocimientos sobre seguros, fraudes y leyes vinculadas, dominio de herramientas informáticas, clara capacidad de negociación, orientada a resultados, proactivas, compañerismo, grupo empresario líder.

SUSCRIPTOR INTEGRAL

Con exp. mínimo 1 año en puesto en el puesto en compañías de seguros, puesto similar, ambos sexos, hasta 35 años, deseable formación en seguros y conocimientos sobre seguros, fraudes y leyes vinculadas, movilidad propia, conocimientos sobre seguros, fraudes y leyes vinculadas, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

JEFE DE MANTENIMIENTO

Para importante industria alimenticia en Magdalena, profesional de Ingeniería Mecánica, industrial o a fin, con exp. mínima de 3 años en la posición liderando equipos de mantenimiento en industrias y participando de nuevos proyectos, ideal del rubro alimenticio (no excluyente).

seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA FUNCIONAL

Para importante empresa de tecnología, graduado/a en ingeniería o licenciatura en sistemas, con exp. minima de 3 años, requerimientos técnicos: programación orientada a objetos, base de datos racional, SQL, UML, casos de uso, maquina de estado, diagrama de clases, diagrama de entidad relación, gestión de proyectos, ingles fluido (deseable), seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

TECNICO ELECTROMECANICO (PARTIDO MAGDALENA)

Exp. mínima de tres años en mantenimiento de línea de producción continua, conocimiento de automatismos neumáticos, lectura e interpretación de planos eléctricos de maquina, menjo de herramientas de banco de taller, con movilidad prpia, horarios rotativos, exclentes condiciones de contratación.

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

VENDEDOR EXTERNO

Para importante financiera de equipamiento comercial, perfil con exp. en ventas externas, ambos sexos, movilidad propia, hasta 35 años, trabajo part time L a S, excelentes condiciones de contratación básico+comisiones, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

COMMUNITY MANAGER

Con exp. en el puesto de empresas comerciales, manejo de redes sociales, Google ADS, programas de diseño, pagina web, gestión de ventas, análisis de acciones y resultados L a S, part time, excelentes condiciones de contratación supervisor industrial de mantenimiento eléctrico, técnico electricista, exp. mínima de 5 años en supervisión en línea de producción continua conocimiento en interpretación de planos, motores, conexiones, variadores de velocidad, invertir, sensores, termocuplas y detección de fallas en PLC, con movilidad propia, horarios rotativos, muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

GESTORA INTERNA

Para importante empresa automotriz zonal con exp. en la gestión de tramites registrales integrales del automotor, ambos sexos, hasta 35 años con una fuerte vocación de atención al cliente, muy buena presencia, preferente conocimiento en sistema TRGS, disp.. part time de L a S, muy buenas condiciones de contratación.

***

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

TECNICO PARA PRODUCCION ALIMENTICIA

Para importante industria en Magdalena, prof. Técnico químico/alimentos/agro técnico, exp. mínima de 2 años en puestos similares, exp. desable en industrias alimenticias>/farmacéutica/co simétrica/láctea, amplia disponibilidad horaria y mov. propia, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. San Nicolás de Los arroyos, Prov. de Buenos Aires

PROGRAMADOR

C, C++, C# y . NET, para importante industria de línea de producción continua, preferentemente ing. Electrónicos, ingenieros/licenciado en sistemas, con conocimientos en programación C y C++, C#, .NET, conocimientos d SQL (querys, store procedures) sobres SQL Server y MySql, perfil proactivo y autónomo (el puesto contemple guardias pasivas), modalidad presencial, múltiples beneficios de contratación. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. La Plata,

TECNICO EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y REDES INFORMATICAS

Para importante empresa de seguridad electrónica, requisitos: perfil técnico, con mas de 2 años de exp. en configuración de software de seguridad electrónica y redes (video vigilancia, alarmas y control de acceso), full time de lunes a viernes, con posibilidad de viajar al interior del país y AMBA, excluyente poseer licencia de conducir. Interesados enviar CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. Campana Buenos Aires,

PROGRAMADOR

.NET, para importante industria de línea de producción continua, desarrollador/programador .NET de aplicaciones de escritorio, con mínimo de 3 años de exp., con conocimiento de lenguaje C# y SQL server (excluyente), perfil proactivo y autónomo, modalidad semipresencial, múltiples beneficios de contratación. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. La Plata, Buenos Aires,

ASESOR COMERCIAL INDEPENDIENTE

Para importante empresa del rubro inmobiliario, solido perfil comercial, autogestivo, con exp. en gestión comercial activa, preferentemente en venta de intangibles, orientado a resultados, con sólido manejo de herramientas informaticas y de RRSS, con movilidad propia y notebook, multimos beneficios. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. La Plata, Buenos Aires,

COMMUNITY MANAGER

Para importante empresa comercial de la ciudad, estudiantes avanzados de carreras relacionadas a la posición, con conocimiento excl.. en diseño y creación de contenido para RRSS, con mínimo de 1 año de exp. como CM en empresas comerciales, perfil proactivo, con ganas de aprender sobre marketing digital. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. Gran La Plata, Buenos Aires,

VENDEDOR EXTERNO JR.

Para importante distribuidora de productos de consumo masivo, jóvenes proactivos, hasta 30 años, con solido perfil comercial y muy buen trato interpersonal, con minimo de 1 año de exp. en ventas en empresas comerciales, contar con movilidad propia, disp.. part time, por la mañana, resididr en La Plata o alrededores. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

Recursos en Mente Consultora busca/solicita

#BúsquedasRem ANTARES TECNOLGIES. Gran La Plata Bs. As,

VENDEDOR EXTERNO SR.

Para importante distribuidora de productos de consumo masivo, solido perfil comercial y proactivo, con exp. en venta externa de minimo 3 años, preferentemente en el rubro de consumo masivo, residir en La Plata o alrededores, disponibilidad full time, con movilidad propia, básico + comisione. Envíanos tu CV al siguiente correo: recursosenmenteconsultora@gmail.com. REM Recursos en Mente

***

MC Recursos Humanos, solicita/busca:

COMPRADOR

(para distribuidora de insumos cárnicos de la ciudad de La Plata en proceso de organización) nos orientamos a un profesional, estudiante avanzado de ciencias económicas, ingeniería indusrial o personal con exp. en las aéreas de compras, deposito y producción, se requiere majeo de Excel y sistemas de gestión, el marco de la posición tiene el desafío de integrarse a un equipo dinámico, para lo que requiere actitud de servicio, alto perfil dinamico, habilidades y capacidades de visión analítica, iniciativa e independencia, trabajo en equipo, empatía, creatividad, organización, adaptarse a tareas nuevas en organización, indicar remuneración pretendida y en asunto cargo a postularse; enviar CV a: cv.mcrecuroshumanos@gmail.com. www.mc-recursoshumanos.com.ar

***

MC Recursos Humanos, solicita/busca:

VETERINARIO/A

Para veterinaria en funcionamiento de la ciudad de La Plata, profesional de Ciencias Veterinarias, con más de 4 años de exp. en manejo de pequeños animales y conocimientos de herramientas digitales, se requiere: actitud de servicio, alto perfil dinámico, iniciativa e independencia, trabajo en equipo, empatía, organización, jornada de trabajo completa, indicar remuneración pretendida y en asunto cargo a postularse; enviar CV a: cv.mcrecuroshumanos@gmail.com. www.mc-recursoshumanos.com.ar