La primera ganancia como “influencer”, para dos ladrones

El mundo virtual está empezando a rendir en la dimensión económica para Florencia Díaz, pero en el encuentro con la calle, la “influencer” platense, encontró una de las peores caras de la vida “real”: ladrones.

La joven que produce contenidos para la red social YouTube sobre temas referidos al maquillaje, fue asaltada por dos delincuentes, aparentemente menores de edad, quienes a punta de cuchillo le robaron el dinero que acababa de extraer de un cajero automático en la zona de 27 y 70.

Según relató Díaz través de sus perfiles en las redes sociales, todo ocurrió luego de operar a través de un cajero automático en la zona del Hospital San Juan de Dios.

La joven detalló que había extraído unos 18 mil pesos, que eran su primera ganancia como “youtuber”, dijo.

pibitos

“Eran dos pibitos con cuchillos. Ella pidió ayuda a unos policías y le dijeron que no podían hacer nada porque eran menores”, relató ayer a este diario el hermano de la joven.

Por su parte, Florencia escribió en las redes sociales: “fui asaltada por 2 delincuentes menores. Me robaron dinero ya que recién venía del cajero que tiene el hospital San Juan de Dios en 27 y 70. Había cobrado la plata de YouTube y era mi primer pago. No me hicieron nada pero tenían un cuchillo que parecía tumbero”, detalló.

Tal como confirmó luego su hermano, la chica apuntó que “después del robo pasó un patrullero policial y le comenté que me habían robado una chicos menores, y el tipo me dijo que no podía hacer nada porque después los sueltan”, indicó.

Así las cosas, la influencer platense dijo que desistió de realizar la denuncia correspondiente en la comisaría: “¿Para qué voy a perder tiempo en la comisaría?, se preguntó.