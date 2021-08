Advirtió la CGT: "Es una bravuconada querer descontar salarios a no vacunados"

El titular de la central obrera, Héctor Daer, rechazó el planteo de Funes de Rioja que dijo: “Quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse” esto fue durante una Junta Directiva de la UIA, Danile Funes de Rioja remarcó la necesidad de "un entorno más propiciable" en cuestiones como la dispensa de los trabajadores no vacunados.

El gremialista Daer advirtió que es imposible avanzar en ese camino mientras la vacunación no sea obligatoria.

Las empresas no pueden aplicar recortes salariales a sus empleados ni impedir su ingreso a los lugares de trabajo por no estar vacunados, al menos mientras no exista una norma que así lo establezca o se defina el carácter obligatorio de la vacunación, alertó hoy la conducción de la CGT al rechazar la advertencia formulada en ese sentido por el titular de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja.

Desde la cúpula cegetista definieron como "una provocación, un disparate" el planteo del presidente de la UIA al considerar que no se trata de un tema de carácter colectivo y remarcaron que es imposible disponer recortes salariales a los trabajadores vacunados cuando la inoculación contra el Covid-19 no es obligatoria en el país.

"Esto es una bravuconada absoluta y absurda", calificó Héctor Daer, uno de los cotitulares de la central obrera, al ser consultado sobre el pedido formulado por Funes de Rioja, al que consideró como "totalmente a destiempo" y algo "típico de un abogado laboralista que representa a las empresas".

Daer insistió en que no se pueden aplicar sanciones, como descuentos salariales o despidos y suspensiones, cuando la vacunación no es de carácter obligatorio, y sostuvo que esa condición no se podrá resolver hasta que no exista plena disposición de vacunas para toda la población. "Esto no es un planteo colectivo y no aceptamos que por temas individuales se busque romper con toda posibilidad de protección de trabajadores y trabajadoras", remarcó el dirigente sindical.

Tras cuestionar duramente la postura de Funes de Rioja, el sindicalista sostuvo que su pedido "pone a la Unión Industrial en un lugar que no tiene que estar porque en lugar de opinar sobre cuestiones importantes que hacen al desarrollo del país, se mete en un conflicto de índole individual". Y remató: "estas son las consecuencias de poner a un abogado laboralista y no a un empresario" al frente de la principal entidad fabril del país.

Pese a ratificar su posición en favor de que todos los trabajadores completen sus esquemas de vacunación cuanto antes, desde la CGT rechazaron la alternativa de una nueva norma para habilitar a las empresas a que apliquen sanciones a los trabajadores no vacunados y, en línea con la postura del Gobierno, remarcaron que está vigente una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Salud respecto del retorno de los empleados a sus puestos de trabajo.

Se trata de la resolución conjunta 4/2021 que estableció que las empresas podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas" y consideró que la convocatoria puede darse "independientemente de la edad y la condición de riesgo" de los empleados luego de haber transcurrido 14 días de haberse vacunado. Sin embargo, esa normativa no habilita a aplicar descuentos salarios u otras medidas, como el despido, si los trabajadores no cumplen con la inoculación.

"No hay relación entre el pago de salarios y la buena fe, no hay reclamo colectivo posible. Esto es solo una provocación para poner en agenda un tema que hoy no está en discusión", señalaron desde la cúpula de la CGT , aunque admitieron que es "vaga" la resolución vigente para resolver algunas situaciones. "Lo que está claro es que hoy no hay ninguna norma que obligue a un trabajador a vacunarse", insistieron las fuentes.