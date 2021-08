Claudio Paul vs. Alex Caniggia: “Yo creo que desvaría, no tiene conceptos del ridículo ni racionales”

Alex Caniggia debutó días atrás como panelista de “Polémica en el bar” (América), ciclo en el que aprovechó para sacar los trapitos sucios a la luz. Sin medias tintas, el polémico hijo del “Pájaro” aseguró que terminará con los ataques hacia su padre y su novia cuando el ex futbolista “le de la parte a mi vieja y ahí ya está”, en relación a la división de bienes.

“Yo quiero que le den la mitad a mi vieja, lo que le corresponde. Y yo ahí me tranquilizo. Yo soy básico”, manifestó Alex.

Sin embargo, el problema, según él, es que el ex deportista “no le da nada a mi vieja” porque “sale con el gato ese”, en relación a Sofía Bonelli, la joven con la que Claudio Paul reinició su vida sentimental tras divorciarse escandalosamente de Mariana Nannis, y a quien el mediático apunta con descalificaciones humillantes en las redes sociales.

Las polémicas palabras del hermano mellizo de Charlotte llegaron a oídos de su padre, quien, desde Estados Unidos, en donde está radicado actualmente, se comunicó con Ángel de Brito para defenestrar a su heredero natural.

“Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro: creo que Alexander tiene el síndrome que tienen los Nannis y que a cierta edad se dispara mal. Y es lo que ocurre”, manifestó Caniggia según un extenso descargo que leyó De Brito.

Y agregó: “Yo creo que Alexander desvaría. No tiene conceptos del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Nada de lo que hace y dice es así. Es un chico que, desde mi juicio, desvaría; es una mezcla de Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda”.

Por otro lado, Caniggia padre desvalorizó el recorrido que Alex tuvo recientemente en los medios, en donde se destacó por su paso en “MasterChef”, exitoso reality del que, sin embargo, se fue en medio de una polémica.

Según Claudio Paul, “es un tema genético, no es un tema de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo. Y no en un ratito de fama de conventillo, de chimento”.

La que no se la llevó de arriba fue su ex, Mariana Nannis, y con quien además de Alex y Charlotte también tuvo a Axel, a quien según el “Pájaro”, su madre intenta torcer en su beneficio.

“Mariana Nannis, que desvaría, llegó a ofrecerle dinero a mi hijo (Axel) que vive en Europa para que hable pestes de mí. Él le respondió: ‘Vos estás loca, mami, mirá si voy a hablar mal de papá’”, dijo.

Y sumó: “Es inescrupulosa total. La denuncia de violencia es totalmente mentira. Jamás la toqué. Le da letra a su hijo que es irracional como ella. Son inmorales. No tienen respeto. El 98% de lo que cuenta Mariana Nannis es mentira”.

Ángel de Brito reveló, además, que la mediática habría intentado estafar a Caniggia con un negocio en Europa. “Ella mandó un señor a un banco para retirar dinero en mi nombre. Tengo todo comprobado. Lo puedo demostrar en un juicio. Me llamaron del banco porque era el titular de la cuenta para avisarme que Mariana con otro hombre intentaron sacar dinero de una de las cuentas que yo tenía”, aseguró.