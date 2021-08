Cómo queda la escala salarial de los empleados de comercio

A partir de enero del año próximo, los sueldos de los trabajadores de comercio oscilarán entre los 75.299 y los 79.772 pesos. Así se desprende de las nuevas escalas salariales, oficializadas tras la firma del acuerdo complementario a la paritaria que días atrás suscribieron las cámaras empresarias y el gremio del sector.

En ese marco, las partes acordaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa de 4.000 pesos, que se abonará durante la segunda quincena de este mes. Además, firmaron un incremento salarial del 9 por ciento sobre las escalas de las remuneraciones básicas, que se pagará en forma de asignación no remunerativa a partir de noviembre y que mantendrá su carácter no remunerativo hasta enero de 2022, cuando se incorporará a los básicos.

Aunque el acuerdo complementario tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022, los empresarios y el sindicato se comprometieron a reabrir la discusión en enero.

Para entonces, el salario de un maestranza que en agosto cobrará 61.145 pesos será de 75.299 pesos. En el caso de un cajero o un auxiliar, la mejora irá de los 62.031 pesos a 76.390 pesos en enero. Mientras que un vendedor, cuyo sueldo para agosto era de 64.777 pesos pasaría el año próximo a cobrar 79.772 pesos.

El sector acumularía así un aumento superior al 41 por ciento cuando se complete el período previsto, ya que lo firmado hasta ahora rondaba el 32 por ciento.