Maternidades: Pampita trepada al caño, a 20 días de dar luz, recrudeció el debate

Para algunos fue para darle “una lección” a los participantes que decidieron poner reemplazos en la competencia por el miedo al ritmo; para otros fue para demostrar que “a pesar de las circunstancias” sigue siendo un fuego; y para ella porque es lo que la hace “feliz”. Lo cierto es que el baile del caño de Pampita (43) en la pista de “ShowMatch”, a veinte días de haber sido madre, encendió el debate sobre las maternidades en las redes sociales.

La modelo, que el pasado 22 de julio dio a luz a Ana, su quinta hija y la primera que tiene con su marido Roberto García Moritán, ya había generado polémica la semana pasada cuando, a exactamente once días de haber alumbrado, volvió a trabajar.

Acompañada por su marido y la pequeña, quien la espera todas las noches en el camarín, algo que también había sido criticado sobre todo por el marco de la pandemia y sus peligros, la conductora se presentó radiante en su lugar en el jurado de “La Academia”. Unas horas antes también lo había hecho en su propio programa, “Pampita online” (Net TV).

La decisión de la ex pareja de Benjamín Vicuña de haberse reincorporado al trabajo tan rápido fue duramente criticada. Las redes sociales se volvieron un hervidero de mujeres que la cuestionaban por poner en la pantalla lo que consideraban como un mal ejemplo de materinidad, en tanto, las “mujeres reales”, necesitan un tiempo prudencial para volver a la vida “normal”, y están amparadas por una licencia laboral de 45 días.

Pero en este mundo hay tantos modelos de madres como de mujeres y la animadora, harta de las críticas, le hizo frente a los cuestionamientos.

“Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien”, manifestó, y remarcó que “es una elección personal que no la vivo como un sacrificio ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos”.

De todos modos aclaró que no se considera una referente y dijo que respeta a otras mujeres que no piensan ni actúan igual. “Está muy bien la que está cansada, la que se siente mal anímica o físicamente porque el cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. Yo no quiero ser un modelo de nada, ni tampoco estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece, pero yo lo vivo de esta manera. Está bueno que no nos juzguemos entre mujeres, que cada una pueda vivirlo como le parece”, indicó.

Parecía que la polémica se disipaba hasta que Pampita, con un día de ensayo, le cumplió el pedido al jefe Marce y se trepó al caño con un baile sexy que se hizo viral.

Es que ese ritmo, que fue hasta ahora uno de los más polémicos de la competencia de “La Academia”, es uno de los más exigentes en tanto fuerza y destreza. Por eso, después de la performance, en la que la modelo subió y bajó varias veces, aclaró que lo habló previamente con su médico.

“Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos (fueron) imposible, porque no me reacciona todo esto...”, contó la modelo tocándose la zona abdominal. “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”, reveló, y dijo que “bailar es un sueño” y que la hace tremendamente “feliz”.

Y aunque hubo muchos elogios, también hubo críticas en la misma medida. No en contra de Pampita en sí, sino en contra del ideal que promueve con sus acciones.

En este sentido, Florencia Freijo, autora del libro “(Mal)educadas”, realizó ayer un profundo posteo en sus redes sociales en el que comenzó aclarando que “Pampita es la excepción”. Aún así, fue contundente: “Mostrarse como si el parto no hubiera ocurrido, forma parte de este nuevo modelo que pasa por un empoderamiento mentiroso, en donde la supuesta libertad de la mujer, o plenitud, pasa por negar nuestros procesos fisiológicos, y sobre todo mostrarnos espléndidas como señal de desenfreno y emancipación”.

Para la escritora y referente feminista, “no es un valor mostrarse así después de ser madre. No es un modelo al que tenés que aspirar. Pampita tampoco tiene la culpa de los medios estén facturando con un modelo de mujer, al que no le exigen jamás llegar a un hombre”.

Freijo, a modo de recordatorio, alentó a las “mujeres reales” a que “recuerden” que “no son vagas, no es verdad que el cuerpo puede recomponerse así después de ser madre, no es un valor volver al trabajo enseguida, no sos una fracasada, dejada, o abandonada por sentirte exhausta después de parir”.

En la misma línea, desde la cuenta de Instagram @mujeresquenofuerontapa, remarcaron que el nombre de Pampita “sirve para promover un sistema extractivista que nos somete a través de estos ideales, que pretende extraer de nosotras hasta la última gota de vitalidad y humanidad, que te hace creer que sos vos la que elige seguir produciendo, que eso te hace mejor mujer (...) Dejemos de decir ‘si ella elige’. ¿Quién elige este sistema? Eligen los que deciden mostrar esto como una hazaña porque hace dos semanas que parió, porque eso les llena los bolsillos y sostiene el sistema. Mientras vos recién parida, dolorida, triste, sentís que hay algo que está mal porque no estás como ella”.

Por otra parte, en “Los Ángeles de la Mañana” Ángel de Brito -compañero de Pampita en el jurado de “La Academia”- dijo que el baile de la modelo fue para “cerrarle el pico a todos los participantes, a la jefa de coaches, a la producción, a Tinelli, a los compañeros de jurado. Esto que hizo Carolina yo lo valoro porque lo hizo con un solo ensayo, y hace diez años que no toca un caño y hace no sé cuántos que no baila”.

Pero su compañera de programa, Cinthia Fernández, que es madre de tres niñas, quiso advertir de los peligros que el baile del caño puede ocasionar a un cuerpo no preparado. “El tema es que cuando parís, es como si te hubieran dado una inyección, no tenés fuerza abdominal. Para mí es peligroso lo que hizo, puede tener hemorragias si fue hace dos semanas mamá”, dejó en claro.

Lo cierto es que entre críticas y elogios, el nombre de Pampita fue tendencia durante casi toda la jornada de ayer, aunque los grandes protagonistas fueron los tuits de “mujeres reales” que, entre risas, se comparaban exageradamente con la modelo con desopilantes memes.