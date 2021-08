Durísima réplica de Manes a Gollan, que recalienta la campaña: "Su gestión fue pésima"

Facundo Manes salió a responderle duro a Daniel Gollan tras las críticas recibidas. Con fuertes conceptos, el precandidato a Diputado nacional de "Juntos" se refirió a su contrincante en las Paso, que fue ministro de Salud bonaerense y dejó su cargo para meterse de lleno en la campaña, que va tomando temperatura.

“Primero habría que definir a Gollan. Fue ministro de Salud en la Provincia durante la pandemia y su gestión fue pésima. 53.000 muertos, la mitad de los muertos de Covid de la Argentina en la Provincia", comenzó diciendo el neurocientífico sobre el sanitarista, que lo había criticado diciendo que “no es un especialista, nunca le interesó y creo que está acotado en sus temas”.

Luego Manes agregó que "hubo un manejo tenso, él generó más estrés a una sociedad que se iba empobreciendo, que se estaba enfermando, con falsos dilemas, con agresiones, con datos estadísticos que no fueron rigurosos”. Además, manifestó que "en la Provinciano se testeó, no se rastreó, no se aisló y, además, el impacto de tanto tiempo sin clases presenciales, un año y medio sin clases presenciales va tener décadas. El Impacto económico, el impacto educativo y el impacto pscológico del manejo del ministro Gollan va a tener un impacto negativo de décadas”.

Por otra parte, uno de los precandidatos de la oposición, manifestó que “otro error del ministro Gollan es manejar la salud como si solamente fuera algo físico y la salud es el bienestar físico y mental y tantos meses de cuarentena eterna, ha tenido impacto sobre todo en los niños. Los niños tienen ansiedad, miedo. Otra cosa que han hecho es manejar la Pandemia con Miedo, no con más cuidado. El manejo de una pandemia tiene que ser con evidencia científica y llamando a todos los sectores, no desde un sector”.

“Esto es una maratón y todavía no corrimos todos los km. Y ahora viene la variante Delta, vamos a tener otra vez que testear, rastrear, aislar, por eso fue una irresponsabilidad no convocar a todos los sectores, todavía estamos a tiempo, por que la pandemia es una crisis multidimensional, es la mayor crisis de salud de la historia moderna, es una crisis económica, educativa, psicológica, social y geopolítica, entonces no se puede manejar solo de un sector”, finalizó Manes.