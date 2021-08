Santilli cruzó a Tolosa Paz: “No se aguantan más impuestos”

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, cuestionó con dureza la propuesta de la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, para aplicar una mayor carga impositiva sobre las grandes empresas como parte de un esquema “progresivo” que beneficie “a las pymes y a los sectores más desprotegidos”.

“Es imposible. No puede haber un sólo aumento más. Al contrario, hay que bajarlos”, advirtió el ex vicejefe de Gobierno porteño y criticó que “en el año y medio del gobierno de Alberto Fernández subieron 16 impuestos y crearon 3 nuevos. No se aguanta ni un aumento más de impuestos, las pymes no aguantan más. Hablen con los comerciantes, que son los que generan laburo: toman 6 ó 7 de cada 10 empleados dependiendo del municipio”.

El martes, Tolosa Paz pidió “revisar” la matriz impositiva de la Argentina y planteó una carga tributaria “más fuerte sobre grandes empresas, grandes fortunas y grandes patrimonios”. Un día después, cuando la propuesta cosechó el rechazo de dirigentes opositores, la dirigente platense dijo que la “sacaron de contexto” e insistió en discutir en el Congreso un esquema de progresividad impositiva donde “los que más tienen más paguen y los que menos tienen menos paguen”.

Contra esa idea, Santilli sumó que la fuerte carga impositiva de la Argentina atenta contra la necesidad de generar empleo privado, lo que le impide al trabajador “construir un futuro mejor y llegar a fin de mes”.

En el mismo sentido se expresó Elisa Carrió, que participó junto al postulante opositor de una recorrida de campaña por San Antonio de Areco y, en clara referencia a la propuesta oficialista, retrucó: “La revolución republicana viene acompañada con menos impuestos y más emprendedores”.

DEBATE

Por otro lado, Santilli, que compite en la interna con el radical Facundo Manes, aceptó ayer un eventual debate con Tolosa Paz.

“Nosotros siempre hemos debatido. Parece mentira que (digan) que no damos debate. Ellos nunca quisieron debatir”, disparó y desafió: “Por su puesto, debatiremos con Tolosa”, pero “una vez que nosotros sepamos quiénes son nuestros candidatos”.