Cafiero sobre el festejo en Olivos: "Se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy "se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal" en relación a las fotos difundidas sobre el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en julio del año pasado, mientras regía un estricto aislamiento en el marco de la pandemia que fue dictado por el propio presidente Alberto Fernández.

"Olivos funcionaba como centro de reuniones, pero eso fue un evento social que no debería haber ocurrido. Pero hay un oportunismo político, los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras", dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10. Y sobre la oposición agregó: "Busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos".

Además aseguró: "Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia". En ese sentido aseveró que "hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante".

"Nosotros estamos dedicados a la campaña de vacunación", resaltó el funcionario y en ese sentido agregó: "Nuestra tarea es sacar el país de la crisis de la pandemia y trazar el camino para recuperar a la Argentina de la postración que significó cuatro años del macrismo".

Cabe destacar que la foto en cuestión fue tomada el 14 de julio del año pasado, en el marco del festejo del cumpleaños de la Primera Dama. Se dio a conocer en el programa "+Data", de la señal LaNación+, en una investigación de la periodista Guadalupe Vázquez. Fue en esa fecha que se mantenía el ASPO estricto, una medida que fue anunciada por el propio mandatario para darle batalla a la pandemia, y en donde estaban prohibidos los encuentros sociales en espacios cerrados y era obligatorio usar barbijo.