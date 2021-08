La foto, el silencio del Gobierno y las críticas de la oposición

Esta imagen, que se habría tomado el 14 de julio de 2020 en la Residencia de Olivos, genera una enorme polémica en las redes sociales, donde, desde la oposición criticaron con dureza al presidente Alberto Fernández por participar de un supuesto festejo mientras regía una estricta cuarentena y estos encuentros estaban prohibidos. Mientras que en el Gobierno se llamaron a silencio y, hasta anoche, no se habían hecho comentarios en público sobre el tema.

La foto aparece mientras se habla de las visitas de distintas personas al Presidente en Olivos, situación que actualmente es investigada por la Justicia. Y muestra, entre otras personas, a la primera Dama, Fabiola Yáñez, al asesor de ella, Emmanuel López y su pareja Fernando Consagra, y a la exmodelo Sofía Pachi, entre otros. Todos sin respetar la distancia recomendada y sin usar barbijo.

Si bien no fue confirmado, se trataría de una celebración por el cumpleaños de Yáñez y no de una reunión de trabajo, como se intentó explicar en un primer momento, ya que los presentes serían allegados a la primera Dama.

Desde el entorno del Presidente, algunos sugirieron en off que la foto no es real, mientras que otros aseguraron que si se cometió un error, lo indicado es reconocerlo, pedir disculpas y evitar que la controversia siga creciendo. Pero en concreto, de forma oficial, no se había hecho ningún comentario sobre este tema al cierre de esta edición.

¿PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO?

Tras la aparición de la imagen, desde la oposición cargaron con dureza contra el Presidente. “Estamos evaluando si Alberto Fernández es pasible de juicio político”, escribió el diputado Mario Negri en Twitter.

Mientras que la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, publicó: “Señor Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández: usted debe explicarle al pueblo argentino por qué violó las normas que usted mismo dictó. De no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU”.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias escribió: “Que el Gobierno esté investigando si la foto con Alberto Fernández es verdadera resulta suficiente. Evidentemente, la sola posibilidad de que sea verdadera refleja la situación de descontrol fiestero que se vivió en Olivos durante la cuarentena más estricta. Lo demás es circo”.