Ataque feroz de motochorros contra un vecino en Ringuelet

A la lista de asaltos cometidos en las últimas semanas por motochorros se sumó un nuevo episodio que puso en estado de conmoción a un enclave vecinal de la localidad de Ringuelet.

En el hecho, los delincuentes mostraron tanto velocidad y sincronización como violencia y saña para apoderarse de las pertenencias de su víctima, una persona que, según contaron los vecinos, presenta un trastorno que afectó su desarrollo.

Si bien recién se conoció en las últimas horas, el hecho sucedió a mediados de la semana, en 509, entre 9 bis y 10.

En la zona ya conocen sobre la incidencia de los robos y en varias casas cuentan con alarma y cámaras de seguridad.

Al parecer, poco le importó a los delincuentes ser tomados por alguna de las cámaras y la condición de la víctima.

Sin mediar palabra, uno de los ladrones se fue sobre el vecino y lo redujo con golpes para quitarle la billetera.

Concretamente, los motochorros le sacaron una suma de 4 mil pesos.

“Sucedió alrededor de las tres de la tarde, cuando iba a hacer unos mandados a un negocio cercano. Nos esteramos eso. Sabemos que la madre se encuentra enferma y por eso él, dentro de sus posibilidades, se está encargando de todo”, relató una vecina que habló con este diario.

La bronca por los robos se sumaba a la consternación por la agresión contra un vecino que lleva varios años en la zona. En ese sentido, la vecina insistió en que se trata de una persona cuya condición requiere de cuidados.

En el registro de la cámara se puede ver cómo los delincuentes van circulando por calle 9 bis a toda velocidad y el momento en el que el acompañante salta de la moto en movimiento para salir al encuentro de su víctima.

El delincuente le propinó una brutal golpiza a la víctima para someterla y neutralizar cualquier intención de defensa, de escape o de pedido de auxilio.

Una vez que el hombre quedó tendido en el piso, el ladrón hurgó entre las prendas de su víctima hasta que encontró una billetera. El conductor de la moto esperaba en medio de la calle para escapar una vez terminado el atraco. “Nos enteramos que no se ha hecho la denuncia. Es que, al estar la madre enferma, él por sí mismo no puede acercarse a la comisaría. También supimos que después del hecho regresó a su casa todo ensangrentado y que no recibió las curaciones correspondientes”, señaló la misma vecina.

“Ya no sabemos qué hacer para que no sucedan estas cosas. Todos sabemos de dónde vienen estos tipos. La mayoría son adolescentes pero actúan con un odio tremendo. La otra vez asaltaron a mi vecina y la golpearon de forma feroz, como le pasó a este hombre”, lamentó.