Ladrón “amable”: la cuidó del frío, pero le robó 400 mil pesos

Hace 52 años que la dueña de una vivienda del barrio La Cumbre reside en ese lugar y, hasta ahora, nunca había sufrido en carne propia la inseguridad. Tampoco supo que la haya padecido algún vecino.

Pero esa privilegiada situación, para los tiempos de proliferación de hechos delictivos que atraviesan a la Ciudad en sus diversos puntos cardinales, cambió drásticamente para ella en las últimas horas.

Según contó en la tarde de ayer a este diario la damnificada, Angélica Castañeda (77), el episodio ocurrió “a las 3 de la mañana” del martes, cuando estaba durmiendo “y mi perrita, que duerme conmigo en la habitación, comenzó a ladrar”.

La mujer admitió que, en esos instantes de confusión y aturdimiento, pudo igualmente razonar que “habían entrado ladrones”.

Lamentablemente, no se equivocó. Dos jóvenes “que estaban vestidos de negro, encapuchados y con guantes de lana” la redujeron en cuestión de segundos, confirmando sin necesidad de palabras lo que ella sospechó de arranque: estaban allí para asaltarla y parecían dispuestos a todo.

En el mano a mano que Castañeda mantuvo con EL DIA en la entrada a su chalet, puntualizó que “seguramente saltaron la reja del frente, treparon al techo y lo recorrieron hasta bajar en el patio del fondo, donde abrieron una puerta sin violentarla mayormente”. Llegar a su cuarto no les demandó más que unos minutos.

“UNO ME CUIDÓ DEL FRÍO”

En esos terribles momentos, sin embargo, los “gestos” de uno de los delincuentes lograron tranquilizarla un poco.

“El más bajo de estatura de los dos, enseguida me cuidó del frío. Me hizo sentar en una silla en el cuarto de mis hijos, me puso una frazada encima y como estaba descalza, también me protegió los pies con almohadones”, recordó la mujer.

Pero el cómplice, que fue quien llevaba la voz cantante, adoptó una postura bien diferente. Castañeda precisó que “me decía que no los mirara”, pese a que sólo se les veía los ojos, y “que colaborara para que no tuvieran que quedarse mucho tiempo”.

Castañeda recordó entonces que “me pedía dólares y euros”.

“Le dije que no tenía dólares, pero ellos revolvieron tanto los muebles, que al final encontraron 1.800” dólares, indicó, aclarando que “ni recordaba que tenía ese ahorro”.

Fue un momento de extrema tensión, dado que, reveló esta vecina, “el que estaba más enojado le dijo a su compañero ´¿ves que tenía dólares?. Tendríamos que darle un mamporro`”.

“Por suerte, no me pegaron”, rescató la mujer, quizás porque los asaltantes tenían ya en su poder sus ahorros. Ella misma confirmó a este diario que le sustrajeron “11.000 pesos, 1.800 dólares y 500 euros”. Montos que traducidos en su totalidad a la moneda nacional totalizan unos 440.000 pesos.

De todos modos, el perjuicio económico para la propietaria de esta vivienda resultó todavía muy superior.

Es que, según expuso, “también me robaron dos televisores, un celular, cámaras de fotos, las llaves de casa y escaparon en mi Ford K”.

“Hasta agarraron un acolchado, que me parece que lo usaron para envolver los dos televisores”, agregó.

Consultada sobre el tiempo que permanecieron ambos delincuentes en su domicilio, Castañeda estimó que “estuvieron acá como una hora”.

“TE QUEDA UN SUSTO GRANDE”

Más allá de las cuantiosas pérdidas materiales y del gigantesco desorden que los maleantes dejaron en diversos ambientes de la casa, Castañeda antepuso que “te queda un susto grande después de algo así”.

“Hace 52 años que vivo acá y nunca tuve un robo. Tampoco conozco de robos a gente del barrio, que siempre fue muy tranquilo y que se caracteriza además por el mucho movimiento de gente”, señaló. Por eso, acotó, lo sucedido le causó desconcierto y preocupación.

“Será difícil ahora, pero voy a analizar poner un sistema de alarma o de cámaras de seguridad”, reflejó. Por lo pronto, para acrecentar su inquietud, esos ladrones continúan prófugos.