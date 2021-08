Rial en la tevé: “Me traicionaron los que me tenían que traicionar”

Rial volvió a la televisión pero como invitado. El fin de semana, participó de “La cocina del gato”, por C5N, en el que dejó declaraciones picantes y palos para ¿Marina Calabró?

El periodista analizó el fracaso de “TV Nostra”, que tras dos meses de aire fue levantado, según él, por su culpa. “Cuando podíamos dar vuelta, todos me llevaban hacia el lado del espectáculo, entonces yo dije: ‘si me fui de Intrusos’, la fácil hubiera sido esa y hoy seguiría al aire. No fue un problema de números, fue un problema de decisión personal que la tomé en 48 horas solo”, manifestó, y fue al hueso: “Me traicionaron los que me tenían que traicionar”.

Según Rial, “hubo traidores, gente que salió a hablar” y parecía referir a Marina Calabró, quien, no se mostró tan indignada por la decisión que había tomado el conductor de terminar el programa sino de hacerlo sin haberle informado. Al respecto, Rial aseguró que no contó para que “no vendieran la información porque ahí está la traición, gente de alrededor que le da la información a otros para que se rían”.

El periodista dijo que tomó la decisión de guardar silencio hasta último momento “por una sola persona, que sabía que iba y venía con la información” y se mostró decepcionado, en tanto, al momento de convocarla, pensó que “podía cambiar”. Pero no.

Feliz con su regreso a la radio de la mano de “Argenzuela” por Radio 10, aseguró que “ingrato es el medio que te cocina cuando tenés un problema” y se refirió a la crisis que está viviendo Tinelli, tratando de sobrevivir en una pantalla que el conductor definió como “barata y tibia”, en la que “no quieren opinión, no quieren nada”.

Por otro lado, dijo que Mirtha “va a tratar de volver” y la elogió al reconocer que “tuvo una actitud muy responsable en pandemia, agradeció”. En este punto, fue contundente al decir que “Mirtha siempre pensó igual, no me asusta Mirtha, me asusta más Juanita (porque) opina desde la comodidad que es la peor ideología”.