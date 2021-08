Gimnasia lo ganaba, se quedó y lo perdió de forma increíble

El gol del triunfo de Defensa y Justicia: dejaron sin marca a Contreras y no perdonó / Fotobaires

Inexplicablemente perdió Gimnasia ayer en Florencio Varela. Y que Defensa y Justicia lo ganara en el cuarto minuto no le saca mérito. No fue de suerte, lo fue a buscar, fue un vendaval en los últimos 15 minutos del complemento y el Lobo no supo ni pudo aguantarlo. El Halcón lo terminó ganando bien, por que lo fue a buscar y en la última pelota del partido acertó ante una defensa albiazul que estuvo desatenta y dejó solo a Rodrigo Contreras para que venciera a Rey.

Pero sin dudas fue un partido raro el que jugaron el Halcón y el Lobo ayer. Un primer tiempo malo. Flojo. Aburrido. Prácticamente sin llegadas. Y un complemento electrizante de principio a fin, con cinco goles, resultados cambiantes y polémicas.

Realmente los primeros 45 minutos fueron malos y ninguno de los dos pudo superar al otro. En el Lobo, el Pulga Rodríguez y el Tanque Contín eran los más adelantados, pero no conectaban con Miranda y Pérez García para crear peligro.

En el local, Gutiérrez y Fernández se encontraban en el mediocampo y complicaban al Lobo que cada tanto presionaba alto sabiendo que los de Beccacece arriesgan en la salida.

Un remate de Miranda cruzado que se fue relativamente cerca del palo izquierdo fue la primera llegada franca a los 18 minutos. Y recién sobre los 30 hubo otra aproximación Mens Sana, tras un centro desde la izquierda del Pulga, Contín que se pasa de largo, y la pelota tras picar le queda alta a Insaurralde y pasa por adelante del arco.

¿El local? Recién sobre los 40 minutos un tiro libre de Merentiel que se fue alto por arriba del travesaño, y nada más. El 0-0 estaba bien hasta ahí, y ni el más optimista podía pensar que los equipos entregarían 50 minutos (45 más los 5 de descuento) electrizantes y con un vértigo increíble.

El segundo tiempo arrancó de otra manera. ¿Qué pasó? Al minuto de juego y tras un córner desde la izquierda de Miranda, peinó en el primer palo Gerometta y apareció Fratta. Como ante Platense, el zaguero uruguayo apareció en el área chica y con el pie derecho venció a Unsain. Era el 1-0 y empezaba otro partido, por que Defensa y Justicia saldría a jugarse todo.

Sobre los 5 minutos tras un córner y un error de Miranda, apareció Rodrigo Rey para poner el cuerpo y taparle el gol a Frías, sacándola por un costado. Unos minutos más tarde Rey debió volar de manera espectacular para sacar al córner una pelota que se le metía en el ángulo izquierdo tras un zurdazo de Soto de tiro libre. En ese córner, Matías Rodríguez apareció solo y cabeceó por arriba.

Gimnasia buscaba salir de esa presión local por que hacía rato que no llegaba al arco de enfrente. A los 18 minutos Miranda ejecutó un tiro libre al área, y Alexis Domínguez (había entrado por Contín) cabeceó al arco, pero Unsain con el brazo derecho evitó el gol.

El Lobo esperaba mientras Defensa atacaba y dejaba espacios atrás. En una contra rápida llegó un pase cruzado y en profundidad de Insaurralde para el Pulga, Unsain salió a la puerta del área y despejó, pero el balón le quedó a Matías Pérez García que sin dudar remató por arriba al arco. La pelota picó y Tomás Cardona con esfuerzo rechazó debajo del arco. El juez de línea marcó gol, y entre los reclamos locales y el festejo albiazul, en 20 minutos Gimnasia ganaba 2-0.

Casi que ni pudo mantener esa diferencia el Lobo, por que 2 minutos más tarde a Francisco Pizzini le quedó la pelota de frente al arco tras un mal rechazo de Morales y venció a Rey. Las cosas estaban 2-1 y el local se venía. Ingresó Leyes para la contención por un sentido Mancilla, y Alemán por Pérez García, para tener la pelota. Poco cambiaron las cosas, por que los de Florencia Varela buscaban, y sobre los 28 minutos Pizzini fusiló a Rey pero el arquero otra vez respondió en gran forma.

Defensa acorraló al Lobo, buscaba por arriba, por abajo, por los costados, de los pies de Frías, Bou, Gutiérrez y el empate se veía venir, por que los de Beccacece tenía dominio de campo y la pelota. A esa altura Defensa merecía la igualdad, y sobre los 41 minutos, Walter Bou que venía asistiendo a sus compañeros tuvo una propia. Dejó atrás a Gerometta y le pegó cruzado ante la salida de Rey. Era el 2-2.

Recién ahí el Lobo pudo volver a cruzar la mitad de la cancha y tras una jugada de Eric Ramírez que envió un centro desde la derecha pudo llegar con peligro, pero un defensor local se la sacó a Domínguez en el primer palo.

Para cuando Baliño dio 5 de descuento, los de Beccacece atacaban con dos hombres de área como Barrios y Contreras, más Bou, más Gutiérrez, Hachén y Frías que se mandaba desde atrás. Y en la última jugada del partido un tiro libre desde la mitad de la cancha, nadie marcó a Contreras que desde el punto del penal de cabeza puso el 3-2. Ya no habría tiempo para más, y el triunfo era justo.

Una derrota dura y dolorosa que obliga al análisis interno para poder levantar la cabeza y buscar revancha el domingo que viene ante Atlético Tucumán.