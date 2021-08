Crece la tensión en el Gobierno tras la salida de Agustín Rossi

Tras el cierre de listas y con la campaña electoral a pleno, las tensiones internas en el oficialismo no menguan. Y orbitan, sobre todo, alrededor de la figura del saliente ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, quien la semana pasada admitió que se enteró por televisión que debía dejar su cargo. Ayer, quien salió a cruzarlo fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero salió a cruzarlo, al advertir que los candidatos “sabían que tenían que renunciar”.

De esa manera desmintió al funcionario, enfrentado al gobernador de Santa Fe Omar Perotti y que competirá contra él en las elecciones internas de esa provincia.

Sobre la versión que Rossi dio sobre su renuncia, Cafiero observó que “todos lo sabían. Todos estaban al tanto que quien emprende un camino político electoral tiene que dedicarse con toda su convicción a ese camino que eligió” y continuó: “Él busca un destino político electoral y eso naturalmente que era parte de lo que el Presidente había determinado: que quienes busquen responsabilidad política -para que no haya doble estándar-, no tengan una calificación distinta que no sea la de dedicarse a buscar esos votos. Que quienes emprendan el camino electoral debían dejar sus cargos”, sentenció el funcionario nacional.

Sobre las PASO del frente gobernante en Santa Fe, el jefe de Gabinete explicó que, aunque su espacio impulsaba una lista de unidad en las listas de todo el país, la interna es “una herramienta válida para dirimir candidaturas si no es posible llegar a un acuerdo” y que eso fue lo que ocurrió “en Santa Fe y varias provincias”. Además, frente a las versiones que indicaban que la boleta de Perotti (que enfrenta a Rossi) es la que cuenta con el apoyo oficial, aclaró que todos los candidatos del Frente de Todos van a tener respaldo de las provincias.

Por otro lado, Cafiero se refirió a los reemplazos de Rossi y del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (precandidato a diputado nacional del oficialismo por la provincia de Buenos Aires) y explicó que las sucesiones se definirían a mediados de semana. No obstante, dio a entender que en el caso de Arroyo sería reemplazado por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta: “Va por ahí”, deslizó.

En tanto que en la danza de nombres para suceder a Rossi suenan la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Aunque voceros de los ministerios de Seguridad y Defensa explicaron que los posibles sucesores son versiones y que será finalmente Alberto Fernández el que definirá al reemplazante del funcionario saliente.