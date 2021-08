Nuevos cruces a 4 años del caso Santiago Maldonado

“Se cumplen cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, tras la represión efectuada por Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen, Chubut, que se encontraba manifestando sobre la Ruta 40”, recordó ayer la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con un mensaje en Twitter junto a una foto sonriente del joven que el 1º de agosto de 2017 participaba en una protesta mapuche por tierras y cuyo cuerpo sin vida apareció el 17 de octubre de ese año en el Río Chubut, en medio de denuncias contra la Gendarmería por reprimir la manifestación.

Ayer, casi de inmediato y por la misma red social, la publicación oficial cosechó la dura respuesta de la ministra de Seguridad de aquel entonces, Patricia Bullrich, para quien “el Gobierno Nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad. Una verdad que voy a repetir hasta el cansancio para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos”.

Según la autopsia, Maldonado murió ahogado: apareció sin vida en el Río Chubut hace cuatro años tras 78 días de búsqueda. Pero la Justicia ordenó reabrir la causa, que había quedado cerrada como muerte accidental, para averiguar si hubo abandono de persona.

“Santiago, de 28 años, estuvo desaparecido por 78 días. Su cuerpo fue hallado meses después en el Río Chubut, a pocos metros de donde había sido visto por última vez. Hoy, acompañamos a su familia y amistades y a toda la sociedad en el pedido de justicia”, agregó la Secretaría que conduce Horacio Pietragalla.

A ese mensaje, Bullrich respondió con un video desde el lugar de la desaparición del joven: “Acá vivimos una de las historias más trágicas de un relato kirchnerista. Quisieron decir que nuestro gobierno había desaparecido a Maldonado. Por suerte se supo la verdad: no había sido así”, advirtió para luego “lamentar” lo sucedido. “Pero estamos convencidos de que logramos algo muy importante, que fue que ese relato no se hiciera verdad y que la verdad triunfara. Estamos acá, después de varios años. He logrado venir hasta este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos, pero logramos defender la verdad, que es lo más importante”, concluyó la ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.