Ordenan a la Caja de Médicos a informar sobre inversiones y el manejo de los fondos

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de La Plata resolvió la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires informe sobre manejos de fondos e inversiones de la entidad. Desde la institución aseguraron que “toda la información sobre inversiones y operatoria de la Caja es pública y de libre acceso para la totalidad de los afiliados”.

Luego de varios pedidos al actual directorio de la CPSM, los integrantes de la agrupación “Luchemos por Una Caja Justa”, -médicos autoconvocados- informaron que “lograron que tres jueces, por unanimidad, confirmaran lo resuelto por la Jueza de Primera Instancia María Ventura Martínez”: que se brinde la información sobre la construcción del Hotel Grand Brizo, ubicado en el corazón de nuestra ciudad. Y también se informe sobre los manejos de fondos e inversiones de los aportes de los médicos de la Provincia de Buenos Aires a su Caja de Previsión y Seguro Médico.

El representante legal de la Asociación, Dr. Fabio Nielsen, expresó: “Ya está la Resolución por la cual la Cámara de Apelaciones, compuesta por los doctores Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan de Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta, por unanimidad, rechazó lo pedido por la Caja de Médicos y confirmó lo resuelto por la doctora Ventura Martínez. ‘Luchemos’ había pedido acceder a la documentación y la Caja contestó en forma parcial diciendo que no podía mostrar los expedientes porque comprometían los intereses de la Caja y que no era necesario que los colegas de “Luchemos” tuvieran conocimiento de ellos. Ahora el Poder Judicial dijo que no es así, que la Caja es una entidad de bien público no estatal y que tiene la obligación de poner en conocimiento de todo aquel que lo solicite todos los expedientes referidos a cualquiera de los temas que tengan que ver con el patrimonio y el manejo de los fondos”.

Ahora, toda la documentación que tiene la Caja va a tener que ser entregada y ‘Luchemos’ va a tener acceso a la totalidad de los expedientes.

RESPUESTA DE LA CAJA

En tanto, autoridades de la entidad indicaron que “en referencia a los trascendidos sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, la Caja de Médicos de la provincia expresa que acompañó en tiempo y forma al expediente judicial en la totalidad de las actuaciones administrativas que fueran solicitadas, agregando (sin que ello fuera requerido por los iniciadores de la demanda ni por el Juzgado interviniente) todos los antecedentes vinculados a los pedidos de información”.

“Durante el proceso judicial, en el cual la Caja aún no ha tenido oportunidad de contestar demanda, se ha limitado a solicitar el pedido de reserva del expediente, debido a la existencia de documentación comercial cuya divulgación puede resultar contraproducente para el buen curso de la inversión perseguida con la explotación hotelera del inmueble. Toda la información sobre la gestión, las decisiones que adopta el Directorio y/o la Asamblea de Representantes, inversiones y prestaciones, como la totalidad de la operatoria de la Caja de Médicos se comunica en la memoria y en el balance de lo actuado en cada ejercicio, difundiendo a la comunidad de profesionales médicos a través de su sitio web institucional y canales de comunicación oficiales”, agregaron.