La Justicia archivó la denuncia de IOMA contra un cardiólogo platense por presunto fraude

Otra denuncia del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) contra un profesional de la salud platense fue archivada por la Justicia Penal, según se conoció ayer.

“No hay elementos para seguir con la causa. Hubo testimonios contundentes que demostraron que la presentación judicial contra el doctor Roberto José Darino no tenía sustento. Ni siquiera llegó a ser imputado, y por eso pedí el archivo de la causa y no absolución porque legalmente no podía hacerse, ya que para pedir la absolución el denunciado debe ser, al menos, imputado, y en este caso no ocurrió”, dijo el doctor Christian Romano, abogado del cardiólogo Darino.

El representante legal del destacado cardiólogo platense, que en la actualidad está jubilado, dijo que la “denuncia de IOMA no tuvo sustento pero dañó moralmente hasta llegarlo a afectarlo en el honor. La Ciudad se pierde a un excelente profesional médico y mejor persona”.

La justicia Penal de La Plata archivó otra de las denuncias que realizó la obra social IOMA contra profesionales nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) por presunto fraude a la administración pública, según fuentes judiciales.

Puntualmente, la fiscal Cecilia Corfield entendió que en el caso del cardiólogo Roberto José Darino “no existe en la presente investigación prueba suficiente sobre la existencia del hecho tal como fuera denunciado”. Este archivo se suma a otro registrado en septiembre de 2020, cuando también se tomó una decisión similar con otro profesional médico denunciado por la obra social bonaerense.

La situación legal procesal, comentaron fuentes consultadas por este diario, fue tal que tanto el IOMA como la Fiscalía de Estado provincial, hasta el momento, “no se animaron a apelar la medida” de archivar la causa iniciada contra Darino.

La fiscal aclaró en su resolución, además, que en caso de aparecer nuevas evidencias, la causa puede reabrirse para que siga la instrucción. La medida ya fue comunicada a las autoridades de IOMA y al juez de Garantías del caso.

Tras investigar el caso, la fiscal entendió que corresponde el archivo de la causa que fue solicitado por el abogado Romano. Además, el médico también obtuvo un resultado favorable ante el fuero Contencioso Administrativo donde se resolvió que la obra social debe reincorporarlo “como profesional prestador de dicha obra social”, pero la resolución llegó tarde: el profesional ya se jubiló.

Durante la toma de testimonios, los pacientes indicaron haber sido atendidos por el doctor Darino y dieron elementos suficientes para establecer que la demanda de la obra social “carecía de fundamentos”, al menos en el caso del conocido cardiólogo platense.

En junio de 2020 IOMA denunció a distintos profesionales médicos por presuntas facturaciones millonarias por prestaciones no realizadas, falsificación de firmas de afiliados y a la Agremiación Médica Platense (AMP) por falta de controles.

“Se denunció falsamente a mi asistido y le atribuyeron hechos indeseables para un reconocido profesional de la salud y honorable persona como es el doctor Darino. La profusa y objetiva investigación llevada a cabo por dos fiscalías de esta ciudad así lo demostraron”, dijo el abogado defensor del cardiólogo.

El letrado Romano señaló que “la misma Agremiación Médica Platense y sus directores, denunciados también, ejercieron el debido contralor sobre la facturación de mi representado; y en años de trabajo, ni en este ni en ningún caso constataron una irregularidad como la denunciada. La prueba documental anexada a esta causa así lo demuestra”.

En septiembre del año p asado, la misma fiscalía sostuvo en otra de las demandas realizadas por IOMA, que en el caso de uno de los doce médicos denunciados “no se da el perjuicio económico requerido por la figura de fraude” que habían aludido las autoridades de la obra social bonaerense.