Dos ministros hablaron de recuperación con la UIA

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, se reunieron ayer con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) para repasar la evolución de los indicadores industriales, el desarrollo sectorial y regional, la agenda laboral y la Industria 4.0.

Los ministros fueron recibidos en el tradicional edificio del centro porteño, sede de la entidad, por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario Miguel Rodríguez, el vicepresidente Guillermo Moretti y el director ejecutivo de la entidad y economista jefe, Diego Coatz.

Fuentes del encuentro señalaron que fue “una buena y extensa reunión de trabajo que permitió repasar la agenda positiva que el sector tiene con el Gobierno, en un contexto en que la actividad se está recuperando y hay muy buenas perspectivas que continúe así el resto del año”.

“Los datos de la UIA y los del Gobierno coinciden en que julio, después del impacto de la segunda ola, presento un crecimiento fuerte de la actividad, con mejora de las exportaciones especialmente a Brasil, con un tercer trimestre que esta empujando la actividad industrial y que va a tener un muy buen desempeño más allá de las elecciones”, agregó la misma fuente.

Salarios y vacunas

En la charla no se abordo directamente el planteo que realizó días atrás la conducción de la UIA sobre la posibilidad de descontar salarios a los trabajadores que decidan no vacunarse y no puedan volver a sus tareas, lo que generó el rechazo del arco gremial y del Gobierno. “Ese tema no se abordó porque la preocupación común es avanzar en el proceso de vacunación, en lograr que todos los trabajadores tengan acceso a su vacuna y reforzar el seguimiento de los protocolos que demostraron haber dado muy buenos resultados en las plantas fabriles de todo el país a pesar de la compleja situación sanitaria”, se explicó.

En este contexto, durante la reunión, se analizaron las perspectivas de la industria para el segundo semestre del año, para lo cual la UIA y los ministros coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en una agenda que “potencie el desarrollo sectorial y federal, la incorporación de más tecnología a los procesos productivos, y la generación de empleo formal”.

En el marco del encuentro, se abordaron la agenda 4.0 y los diferentes programas -tanto a nivel público como los que la institución, que se están llevando adelante a través del Centro de Industria X y Ruta XT-.

Estas iniciativas tienen como eje estratégico elevar el nivel de uso de tecnologías a través de servicios de innovación a todas las pymes de sectores y regiones, impulsando el desarrollo de proyectos que incorporen soluciones 4.0 para poner en valor el empleo de calidad, la inversión productiva, el conocimiento aplicado y la innovación.