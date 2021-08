¡A estar atentos! Por desconfiar y no aflojar, un platense evitó una estafa: cómo es el mecanismo

La clave fue desconfiar hasta el final, no dejarse apurar y creer solamente en el informe de "últimos movimientos" de su propia cuenta bancaria y no en los recibos de transferencia que el delincuente le mandaba por WhatsApp.

Así, JM, un platense que contó su caso a ELDIA.COM. logró que un pillo se hiciera con una tablet flamante que había puesto a la venta y que el estafador decía que iba a ser "el regalo de cumpleaños para mi nena".

Todo empezó cuando JM publicó la tablet en la plataforma Market Place, de Facebook, y recibió el mensaje de un interesado. Después de pasarse los teléfonos iniciaron una larga charla por WS en la que abundaron fotos y videos del artículo en venta y varios audios.

Todo parecía ir sobre rieles. El supuesto comprador dijo que vivía en Ezeiza y que estaba dispuesto a enviar un remisse a La Plata para recoger la tablet en la casa del vendedor.

La entrega iba a hacerse una vez que el vendedor, es decir JM, comprobara que le habían sido depositados en su cuenta los 36 mil pesos que pedía por la Tablet. El comprador le envió los recibos y le dijo que el remisse ya estaba camino a La Plata y hasta le mandó una foto del auto, un Chevrolet Corsa de color gris.

Pero a pesar de los recibos enviados por WS, a JM no le aparecía el depósito en sus "últimos movimientos" de su cuenta bancaria.

"Debe ser porque no es horario bancario, por eso demora", dijo el estafador que a esa altura pedía la entrega de la tablet al remisero.

"Lo que pasa es que si se demora me va a cobrar la espera", dijo, para meter presión.

Pero JM no aflojó y eso lo salvó de perder la Tablet.

"No me aparece el depósito", dijo una y otra vez en tanto el estafador amenazaba con "cancelar el remisse" porque decía que a esa altura ya no le convenía.

A pesar de los argumentos del estafador, de sus anuncios de "ahora llamo al banco" y otras artimañas, JM no alfojó. Y la amistosa charla por WS terminó con un demoledor mensaje del dueño de la Tablet: "hay gente más viva que vos, parásito".

En diálogo con ELDIA.COM, JM contó que fue clave "haberme enterado que unos días antes habían estafado a un conocido de la misma manera, lo apuraron con el asunto del remisse en la puerta", dijo.