Cinthia Fernández, que es precandidata,  posó desnuda y le puso pimienta a la campaña

Cinthia Ferndández le puso pimienta a la campaña electoral de cara a las PASO de septiembre, en donde participará como precandidata a diputada por el partido UNITE, que en comicios anteriores incorporó a sus filas a Amalia Granata. A través de sus redes sociales, la modelo y panelista de los Angeles de la Mañana posó desnuda con una consigna política apuntada a sus adversarios en las urnas y a detractores y con miras a atraer votantes.

"¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo", escribió Fernández en Instagram acompañando su foto como Dios la trajo al mundo.

En este marco, la publicación de la precandidata se llenó de likes pero también muchos aprovecharon para pegarle por el posteo que realizó.

La candidatura de Fernández se conoció meses atrás en el programa que conduce Angel de Brito, quien en junio le preguntó si seguía en carrera. "Sigo en carrera. La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático", fue su respuesta.

Según dijo en LAM, "voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer".

En carrera por una banca, comentó que "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

Y agregó que “sí, yo lo que más sufro es lo de la cuota alimentaria. Me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes, no hay inmediatez. Nada es inmediato, todo es eterno”.

Para Cinthia Fernández "la ley está, pero se incumple. No se pueden cambiar las leyes. El tema es ver cómo se agilizan las cosas o, por lo menos, visibilizar que hay una lentitud y hablar. Y romper, romper, romper, hinchar con respecto a eso, a que se apliquen las leyes".

Respecto de formar parte de ese espacio político, sostuvo que "la propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar. Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...".