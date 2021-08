Extienden conciliación y no habrá paro de micros

La prórroga de la conciliación obligatoria por otros cinco días hábiles en el conflicto entre el gremio UTA y empresas de transporte público de la Región imposibilitó que se lleve a cabo un paro en la jornada de hoy.

Según se pudo saber, la medida fue adoptada por el Ministerio de Trabajo, que notificó la decisión al gremio UTA Seccional La Plata, que ya levantó el paro que había anunciado para hoy.

“Con esta decisión del Ministerio dejamos sin efecto la medida, como corresponde”, dijo Rubén Landa, Secretario General del sindicato, a este diario.

La huelga se iba a hacer efectiva desde el primer minuto de hoy, pero la nueva intervención de la cartera laboral obliga a que las partes deban negociar para intentar llegar a un acuerdo.

Cabe señalar que el sindicato se encuentra reclamando un pago “estímulo” para unos 1.800 trabajadores del sector que no fue abonado “en tiempo y forma”, según reclaman desde el sindicato.

Landa, más temprano, había dicho que ayer vencía “la conciliación y no tuvimos novedades, por lo tanto ya estamos liberados”. Luego agregó: “Del Ministerio (de Trabajo) no tuvimos novedades y tampoco de los empresarios, por lo que no tenemos otra alternativa que continuar con lo que habíamos hecho antes de la conciliación, que es una medida de fuerza”. Asimismo el sindicalista aseguró que “espero que nos llamen y prime la cordura. Nosotros los hemos llamado y no nos dieron bolilla. Ahora depende de las autoridades, nosotros ya cumplimos”, manifestó el sindicalista.

De esa forma, con la notificación que ya recibió el sindicato, quedó sin efecto la medida y las partes deberán seguir negociando en busca de una solución al conflicto.

Como se sabe, una medida de fuerza del transporte pública genera un fuerte impacto para miles de usuarios de la Región que utilizan el servicio para ir a trabajar, estudiar u otras actividades como concurrir a un turno médico, entre tantas.

Desde que arrancó agosto los choferes buscan percibir el pago estímulo.

Fuentes vinculadas a las empresas del sector marcaron que no están en condiciones de afrontar ese pago y remarcaron que están cumpliendo con el pago de los sueldos en los tiempos correspondientes, según las últimas informaciones que brindaron desde distintas líneas de micros de la Región que incluye a La Plata, Berisso y Ensenada.