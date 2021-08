Perros salchichas, los elegidos en la Ciudad

En los últimos años, el dachshund, popularmente conocido como perro salchicha, viene ganando protagonismo en muchos hogares platenses. La pasión que despierta la raza es tal que hasta tiene una página de Facebook, “Perros Salchichas La Plata”, con unos 3.700 seguidores locales. El último domingo se festejaron los 7 años del grupo con un encuentro que reunió a decenas de mascotas: “Al principio éramos cuatro o cinco, pero el grupo fue creciendo cada mes y todos los septiembres organizamos encuentros solidarios con los que ayudamos a refugios que lo necesitan”, señaló Laura Spegazzini, fundadora del grupo.

De estos simpáticos perros, de cuerpo largo y patas cortas, se dice que son juguetones, obstinados y rápidos para el aprendizaje. La necesidad de intercambiar información sobre ellos, pero también de compartir las experiencias de convivencia, impulsó a Laura Spegazzini, dueña de Adolfito, a proponerle a otros dueños de salchichas con los que se cruzaba en el Parque Saavedra, reunirse una vez por mes.

“Este mes se cumplen 7 años del primer encuentro multitudinario que hicimos un domingo en el sector cerrado de Parque Saavedra; yo recién tenía mi perro y vi que había grupos en otras ciudades, pero no en La Plata”, contó la joven.

En pocos meses esos tímidos encuentros, que se hacen de 15 a 17, se fueron colmando de perros salchichas y de personas interesadas por conocer más acerca de la raza. En esa área cerrada del parque los perros podían jugar tranquilamente con otros, mientras sus dueños les sacaban fotos o compartían un espacio de diálogo.

“Cada septiembre hasta la pandemia hicimos eventos solidarios, el más característico fue el encuentro de disfraces, con lo recaudado en el último ayudamos al Refugio Fernanda, que atiende a perros rescatados”, señaló Laura.

Pese a que llegan a reunirse decenas de salchichas, se destacó que rara vez se observan peleas entre ellos. Si por ahí hay algún “macho alfa” que es más propicio a marcar territorio de malas maneras, se lo trata de vincular con los que tenga afinidad.

“Nos gusta poner nuestra bandera, matear en familia, que los perros jueguen. También intercambiamos información sobre la raza, despejamos dudas, hablamos de las castraciones y aclaramos que el grupo no está para buscarle pareja a los perros, ni para hacer ventas”, apuntó Laura.

Se remarcó que uno de los problemas más frecuentes se produce cuando se hacen cruces que no son convenientes, ya que en muchos casos los cachorros nacen con malformaciones. “Hay cosas que la gente no sabe, pero por ejemplo, un salchicha manchado no se puede cruzar con otro similar porque las crías tienen altas posibilidades de nacer sordas, ciegas o con otro problema de salud”, explicó la fundadora de Perros Salchichas La Plata.

En esa línea, explicó que hay criaderos que venden salchichas como “exóticos” cuando en realidad sufren malformaciones. Esa es una de las razones por las que prefieren no recomendar lugares de venta.

Tampoco se acepta el recurrente “busco novio, busco novia” para los perros. Se indicó que eso llevaba a que el grupo perdiera espacio para tratar otras cuestiones vinculadas al día a día de los perros con sus familias humanas.

“A las redes se suben fotografías cotidianas, se habla de alimento, de la ropa que cuesta conseguir porque son muy largos o de las reubicaciones que a veces deben hacerse cuando las familias no los pueden tener”, contó la dueña de Adolfito.

En el último encuentro de Perros Salchichas La Plata, el primero después de que se desató la pandemia, participaron unos 60 perros de esa raza, la mayoría era la primera vez que iba. Según se contó, las mascotas son el eje de todas las conversaciones, incluso muchas, como Mirko o Churrasquito, son considerados perros influencer por la gran cantidad de seguidores que tienen en sus cuentas de Instagram.

“Nuestra próxima reunión será el 19 de septiembre, como siempre en el sector cerrado de Parque Saavedra, va a haber concurso de disfraces y sorteo de tortas”, contó Laura Spegazzini.

Quienes quieran contactar con el grupo pueden hacerlo a través de Facebook o Instagram, “Perros salchichas La Plata”.