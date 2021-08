Se movilizó City Bell y preparan una marcha con otros barrios

Las calles de City Bell fueron el escenario, ayer, de la caravana 31 por la inseguridad, mientras los referentes de esa localidad preparan para las próximas semanas una manifestación en conjunto con los de otros barrios y asambleas vecinales, anticiparon a este diario.

En principio, la movilización se haría el 8 de septiembre, ya que el miércoles próximo está prevista una marcha desde la Gobernación y hasta las fiscalías de 7 entre 56 y 57 para pedir justicia por Mariano Boschi, el hombre de 43 años que el 9 de agosto fue asesinado a puñaladas frente a su familia en su casa de 151 entre 42 y 43, por tres delincuentes que lo abordaron cuando salió a sacar la basura y aún no fueron identificados.

“Queremos hacer una caravana conjunta de todos los barrios, con una misma consigna, para que se corte de una vez la inseguridad y no terminen de arruinarnos la Ciudad. No podemos permitir otra catástrofe como la que le pasó a la familia de Boschi, ni que por la calle Cantilo te arrebaten las bolsas o que no puedas estacionar el auto porque te roban las cubiertas”, resaltó Héctor Tassino, uno de los referentes de City Bell que mantiene contactos con otros representantes vecinales para conformar una suerte de Confederación de asambleas zonales por seguridad. En los últimos días hubo varias manifestaciones barriales por esta problemática, lo que derivó en cambios de autoridades en la Jefatura Departamental La Plata, el Comando de Patrullas y algunas de las seccionales más cuestionadas, como la Cuarta, Quinta, Novena, Undécima y Decimocuarta.

“Estamos hartos de vivir con la inseguridad, porque ha recrudecido y desbordó lo soportable, porque está más violenta que nunca”, expusieron ayer los manifestantes en City Bell, anticipando que “no nos van a conformar incorporando policías con una formación de 8 meses”.