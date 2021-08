Delta: a un paso de que haya circulación comunitaria

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró ayer que se detectaron cinco casos de residentes porteños con la variante Delta de coronavirus y dijo que si bien esto no es suficiente para indicar que “la circulación comunitaria esté instalada, es una cuestión de días que comience a ocurrir”.

Según señaló el funcionario, “en la Ciudad de Buenos Aires ya reportamos cuatro casos sin nexo con viajeros y uno más que tenía vínculo con una de estas personas; es decir que en total son cinco personas”.

Por tratarse de casos en los que no se pudo detectar el vínculo epidemiológico con viajeros, el Ministro sostuvo que “esta es la antesala de la circulación comunitaria porque quizás no pudimos encontrar el nexo pero estuvo. Por estos casos no podemos determinar aún que la circulación comunitaria esté instalada pero es una cuestión de días que esto comience a ocurrir”.

En ese sentido, aseguró que “desde que comienza a circular y toma una preponderancia relevante y empieza a generar un aumento de casos pasan entre dos a seis semanas”, por lo que destacó la importancia de “acelerar la vacunación y completar al máximo los esquemas sobre todo en los grupos más vulnerables”.

Consultado sobre si las aperturas anunciadas pueden dar marcha atrás frente a un avance de la variante Delta, indicó que “cada etapa está condicionada por la situación epidemiológica. Lo que se sabe por experiencia internacional es que cuando se llega al 50% de la población vacunada con dos dosis la cobertura es significativa frente a la variante Delta y cuando se llega al 70% lo que se ve es que la ola empieza a decrecer”.

Según explicó Quirós, si se alcanza ese nivel de inmunización antes de que predomine la variante Delta “seguramente no habrá que modificar en nada este plan de seis fases de apertura”, pero en caso contrario “iremos viendo semana a semana qué decisión tendremos que tomar”.

A todo esto, hay que decir que un nuevo estudio británico difundido ayer asegura que la variante Delta duplica el riesgo de hospitalización por coronavirus en comparación con la variante Alfa entre las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas.

La variante Delta, es bueno recordar, se notificó por primera vez en la India en diciembre de 2020 y los primeros estudios determinaron que era hasta un 50% más transmisible que la variante que había ganado predominio en todo el mundo, conocida como variante Alfa, identificada por primera vez en Kent, Reino Unido.

El estudio publicado en la revista The Lancet, es además la mayor investigación realizada hasta la fecha en el que se analizaron más de 40.000 casos de coronavirus de Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021. Los investigadores informaron que el riesgo de asistencia a urgencias o de hospitalización fue 1,5 veces mayor para las personas infectadas con la variante Delta en comparación con la variante Alfa.

Según Gavin Dabrera, epidemiólogo del Servicio Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglaterra y uno de los autores principales de la investigación, el estudio confirmó los hallazgos anteriores de que las personas infectadas con Delta tienen una probabilidad considerablemente mayor de requerir internación que las que tienen Alfa.

“Ya sabemos que la vacunación ofrece una excelente protección contra Delta y, dado que esta variante representa más del 98% de los casos de coronavirus en el Reino Unido, es vital que quienes no hayan recibido las dos dosis, lo hagan lo antes posible”, enfatizó.

También alertó que los resultados del estudio sugieren que los brotes de la variante Delta pueden suponer una mayor carga para los servicios sanitarios que los de la variante Alfa, especialmente en personas no vacunadas y otras poblaciones vulnerables.