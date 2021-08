“¡Aquí estoy!”: con una mesa picante, buen rating y emocionada, Mirtha regresó a la televisión

“Tanto que me pedían ‘volvé, Mirtha, te queremos ver’. Bueno, ¡aquí estoy!”. Después de una larga espera, La Chiqui volvió a hacerse cargo de su programa. La conductora de 94 años regresó por una noche para reemplazar a su nieta Juana Viale quien, desde marzo de 2020, la reemplaza como conductora de sus clásicas comidas televisadas.

“Estoy impresionada con lo que está pasando conmigo en el país. ¡Tanto amor! Yo no sé qué está pasando, ¿será real o será un sueño?”, manifestó una emocionada Mirtha por tantas demostraciones de cariño recibidas por su vuelta a la pantalla chica, y dijo estar “rara pero feliz, feliz y contenta”.

Es que la animadora, aunque había sido parte de un especial familiar en diciembre pasado pero al que fue como invitada, hacía un año y medio que no conducía su programa. El último había sido el 15 de marzo de 2020 y dos días después su producción anunció que “hasta nuevo aviso”, por ser la animadora parte del grupo de riesgo de contagio de COVID-19, se iba a quedar en su casa por prevención.

“Tengo un poco de nervios, hace mucho que no estoy en televisión. Anoche no dormí de los nervios”, confesó Mirtha, que ingresó al estudio donde se grabó el envío acompañada por dos ayudantes y, claro, con su música tradicional.

Mirtha contó cómo vivió los más de 300 días en aislamiento por la pandemia y el consejo que le dio un médico.

Impecablemente vestida, con un diseño rosa pálido de Claudio Cosano -largo hasta los tobillos, con tul, cristales y bolsillos-, Mirtha hizo su show de rigor al mostrar los brillos de sus alhajas, y su reloj japonés. Minutos después contaría, acongojada, que su histórica peluquera de los últimos 30 años, Lía Sánchez, “lamentablemente se nos fue hace unos meses”.

Ya sentada en su clásico escritorio decorado con sus fotos familiares, La Chiqui comenzó a agradecer por los regalos y saludos recibidos, entre los que se destacó un mensaje de Marcelo Tinelli, quien la felicitaba por su retorno y ella aprovechó para felicitarlo por su programa que, dijo, mira todas las noches.

En ese momento, la diva de los almuerzos recibió una comunicación vía videollamada con su nieta Juana que, en cuarentena en un hotel, tras haber regresado de un viaje por el exterior, le pasó el mando entre elogios que fueron y vinieron entre las dos. Una perlita se dio cuando la abuela contó una infidencia que hizo molestar a la nieta: es que Juanita viajó a Francia para acompañar a su hija Ámbar a instalarse en París, en donde, según alertó La Chiqui, estudiará en la prestigiosa universidad La Sorbona. “Después lo charlamos en privado”, regañó Viale, mientras Legrand insistía en develar las cuestiones familiares.

En otro tramo de la presentación, la animadora dijo que pasó 300 días sin salir de su casa, “y eso te altera, no te hace bien al espíritu, al cerebro, a tu físico”. “Es terrible lo que está pasando, esta pandemia”, remarcó la estrella de la tevé argentina quien contó que durante el aislamiento consultó con un neurólogo al ver que “ya no era la de antes”. “¿Y saben qué me dijo? Trabaje, trabaje. Es la mejor terapia”, confesó Mirtha.

“Vamos a tener programa, no son todos avisos”, tiró un reclamito La Chiqui ante la ola de publicidades antes de pasar a la mesa que recién empezó a las 22.30.

UNA MESA PICANTE

Pampita, los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar, y el ministro de Salud porteño Fernando Quiros fueron los invitados de una #mesaza que dejó varios títulos.

Jonatan Viale, que aseguró que el gobierno “se encaprichó ideológicamente” con la vacuna Sputnik, dijo que “el presidente tiene más imagen negativa que Cristina”. Además, sostuvo que a “la pandemia la manejaron pésimo”.

Etchecopar no ocultó su visión crítica y aseguró que “Alberto no tomó conciencia de que cometió un delito con el cumpleaños de Fabiola”; lo que para Viale fue “un acto inmoral”.

Para Pampita, “el presidente debería ser intachable” y celebró la llegada a la política de nuevos rostros, como su marido, Roberto García Moritán, que forma parte de la lista que encabeza Ricardo López Murphy.

En otro tramo, Etchecopar se mostró con dureza contra Cristina al asegurar que “no hay nadie que quiera menos a los pobres” que ella. “Hay mucha gente rica que da asco”, dijo el polémico periodista que lanzó: “Si el Pata Medina, que es tercera línea, tiene 12 millones de dólares, ¡los que tendrá Moyano!”.

Hablando de las restricciones sufridas durante la cuarentena, Mirtha lamentó no haber podido ir a despedir a Goldie, su hermana gemela, que murió en mayo del año pasado a los 93 años. Según confesó, miró el entierro por videollamada.

Quiros, en este sentido, dijo que no creía que “haya un nuevo confinamiento”, y manifestó que es momento de comenzar a “revincularnos con el futuro, para adelante”.

Con gran rating (tuvo picos de más de 13 puntos) y gran rebote en las redes sociales, Mirtha se mostró en su versión más auténtica, saltando de tema a tema con notable conocimiento de causa y con sus punzantes preguntas.