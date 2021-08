Fin de una era: “The Walking Dead” camina a su cierre por Star+

Después de once años de emisión, el fenómeno televisivo estadounidense “The Walking Dead” llega a su fin con su undécima temporada, que se estrena mañana a través de la plataforma Star+, el servicio de streaming de Disney dedicado a contenidos más adultos y al catálogo de la vieja Fox. Pero aunque termine la serie, la historia de supervivencia nacida de los cómics de Robert Kirkman no dejará de crecer, porque continúan vivas varias derivadas de la serie, y que seguirán explorando el universo zombie más allá del final de la historia original.

Esta última temporada consta de 24 episodios, que serán emitidos en tres bloques de ocho, por lo que está previsto que la serie finalice de emitirse el año próximo. Nuevos episodios aparecerán en la nueva plataforma (que incluye también contenidos deportivos con la programación de ESPN -ver aparte-) cada semana, como viene ocurriendo desde 2010, cuando “The Walking Dead” se estrenó en la televisión por cable estadounidense e inició su camino para convertirse en una de las series más populares de la tevé del país del norte: en su época de mayor apogeo (y antes de la explosión de las grandes plataformas de vídeo bajo demanda) llegó a reunir a más de 17 millones de espectadores.

Creada y producida por Frank Darabont, basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman y publicada por Image Comics, se centra en la historia de Rick Grimes, un oficial de policía que al despertar de un coma se encuentra con un mundo posapocalíptico desconocido para él. La civilización ha desaparecido debido a un inexplicable fenómeno que hace que las personas muertas se pongan en pie y ataquen a las personas vivas, transformándolas a su vez en “caminantes muertos” (walking dead).

Al encontrar a su familia, Rick se une a un grupo de supervivientes convirtiéndose en su líder. A partir de ahí, los episodios narran las vivencias de dicho grupo, que debe enfrentar tanto a los caminantes muertos, como a otros grupos de personas vivas que también luchan por subsistir e imponer su poder y que ha ido creciendo o menguando en cada temporada.

EL LEGADO

Pese al final de la serie, la misma continúa con vida con “Fear the Walking Dead”, que ya va por su séptima temporada y explora cómo era el mundo mientras se estaba transformando en el horrible apocalipsis; y con “The Walking Dead: World Beyond”, sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi, que emitirá su segunda y última temporada a partir del mes de octubre.

Asimismo, AMC (el canal que emitió la serie en Estados Unidos) y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), que apareció en “The Walking Dead” durante las nueve primeras temporadas.

Y, claro, hay en preparación otro “spin-off” (formato escindido) en torno a los personajes de Daryl y Carol, interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride desde la primera temporada, aunque han anticipado que será muy diferente a la serie matriz.

Así, Reedus seguirá ligado al papel que interpreta hace 11 años, el hosco Daryl Dixon, un rol que nunca pensó “que iba a durar tanto” cuando consiguió el papel allá por 2010.

“Audicioné para otro personaje, y aunque el papel fue para otro actor se ve que les gusté porque crearon un rol para mí, que como no estaba en los cómics pensé que iba a estar solo por un par de episodios”, recordó Reedus en una conversación con la agencia Télam.

Y no le falta razón: para aquellos que estaban familiarizados con el popular cómic creado por Robert Kirkman sobre un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombie, Daryl no podía ser más que un relleno; uno de esos personajes cuya muerte a manos de los muertos vivientes no duele a nadie.

Sin embargo, los creadores del programa apostaron por él y no fallaron. Su personalidad parca, sus virtudes para desenvolverse en el fin del mundo y un pasado traumático hicieron que el público empatizara con él y se convirtiera en uno de los favoritos. Del elenco original, solamente Daryl y Carol, interpretada por Melissa McBride, siguen ahí todavía.

“Esta temporada comienza en una misión para la supervivencia de nuestro grupo y básicamente estamos siendo cazados. Y eso resulta en una separación, lo que deriva en otra misión, y luego en otra más importante”, anticipa Reedus sobre el destino de su personaje para esta última temporada. “Hacia la mitad de la temporada es como Alicia cayendo al agujero del conejo hacia el País de las Maravillas; como si nos despertáramos y estuviéramos en algo totalmente nuevo, mucho más grande y diferente”, agrega.

¿Por qué ha durado tanto “The Walking Dead”? “Creo que lo que llevó a esta serie a ser algo tan grande es la relación entre los personajes. Son personajes que en otras circunstancias nunca hubieran pasado el tiempo juntos, pero por el estado de su mundo se ven forzados a trabajar unos con los otros, a escucharse, a colaborar como equipo para resolver problemas”, opina Reedus. “Creo que eso es muy relevante para la realidad de hoy, que estamos en una crisis climática y todos tienen que trabajar juntos para ayudar a arreglarla. Cada generación está frente a una situación así y sería mucho más fácil si todos trabajaran juntos en vez de pelear dentro de una misma comunidad”.