Crece la demanda de casamientos ¿podrá igualar a la prepandemia?

Poco a poco, los salones de los registros civiles de la Región, acomodados a las nuevas circunstancias que exige la circulación del Covid, van sumando parejas que deciden casarse. Según las proyecciones estimadas en la dirección provincial del Registro de las Personas, después de un 2020 “planchado” a nivel actas de matrimonio, los turnos se van cubriendo, sobre todo a partir de una demanda contenida por los meses de cuarentena. Se calcula que 2021 va a terminar con un número similar de bodas al de 2019.

A lo largo del año pasado, cuando la “normalidad” terminó el 20 de marzo, se registraron en la Provincia 14.134 casamientos; algunas de esas uniones alcanzaron a concretarse en contexto pre pandemia durante el primer trimestre de 2020, pero la mayor parte correspondieron a matrimonios celebrados “in extremis”, es decir, a la urgencia frente a que algún integrante de la pareja se encontraba gravemente enfermo. En esos casos, el juez se acerca al lugar donde están los contrayentes y ahí legaliza la relación. De acuerdo a ese registro anual, se confeccionaron 701 libretas en La Plata, 77 en Berisso, y 64 en Ensenada.

Durante el año anterior, en todo el territorio bonaerense habían contraído enlace 43.266 parejas; en La Plata, 2.100; en Berisso, 257; y en Ensenada, 178.

En noviembre de 2020, después de ocho meses de “receso” y con un ingreso a una fase de emergencia sanitaria más “amigable”, dieron el “sí” Alicia y Rafael, vecinos de Villa Argüello que debieron postergar el proyecto de casarse en abril de ese año a raíz de las medidas de aislamiento social. Después de tanto tiempo sin ceremonias civiles la pareja se inscribió en los anales de “la vuelta de los casamientos” y su historia tuvo eco en EL DIA y recorrió las redes sociales.

Promediando agosto de este año ya se casaron 21.182 parejas en toda la Provincia, incluidas 1.266 en La Plata; 140 en Berisso, y 146 en Ensenada. “Por la demanda para inscribirse, se ve que la gente quiere casarse”, dijo el director provincial del Registro de las Personas, Patricio Zalabardo, quien consideró que 2021 terminará con una cifra similar de nuevos matrimonios que 2019. La idea, según anticipó el funcionario, es ir aumentando la cantidad de turnos “para suplir lo que no se pudo hacer el año pasado”.

Todavía, no obstante, la ceremonia por civil admite muy pocos participantes: sólo los contrayentes, los testigos y las autoridades que celebran la unión. Ocurre, según indicó Zalabardo, que el del matrimonio es un trámite plural, que por lo general incluye público. “Hasta ahora estamos restringidos, pero ya evaluamos el aumento del aforo en las sedes en las que haya espacio suficiente para mantener la distancia entre las personas”.

“Sin la posibilidad de la fiesta, la gente no se casa por iglesia”, dicen distintos párrocos

La implementación del aumento de los turnos se puede llevar adelante, además, porque en estos meses de pandemia muchos de los trámites que se realizaban de manera presencial ahora se resuelven de modo remoto, entonces, con esa dinámica, las instalaciones no se recargan de tanto público como sucedía antes, cuando todas las gestiones eran en persona.

Este inminente incremento en la cantidad de turnos para casarse puede cumplirse, explicó Zalabardo, porque “se advierte que mejora la situación sanitaria por el avance de la campaña de vacunación, tenemos más espacio libre por los trámites que se hacen de modo digital y porque, además, de acuerdo a la resolución del gobernador, habrá una vuelta a la presencialidad de los empleados”.

El fenómeno de la suba de la demanda de casamientos también tiene una postal similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Gobierno porteño y a través del Registro Nacional de las Personas, estiman que entre septiembre y diciembre habrá entre 1.200 a 1.500 casamientos por mes.

Sin fiesta no hay mucha iglesia

Los templos de la Ciudad ya pueden celebrar bodas, y, de hecho, algunas parroquias donde las parejas se inscriben volvieron a ser escenario de la consagración religiosa de matrimonios. Sin embargo, la realidad que cuenta más de un sacerdote es que casi no hay contrayentes que den el “sí” frente a un cura. No se está dando en este momento, aseguran, una relación equiparable entre las ceremonias civiles, que empezaron a formalizarse, y las de tradición católica. ¿La explicación? “Sin la posibilidad de la fiesta, la gente no se casa por Iglesia”, admiten.

Desde la emblemática parroquia de San Cayetano (avenida 44 entre 29 y 30), el padre Mariano confirmó la falta de voluntades para “pasar por el altar”. Afirmó el sacerdote: “No viene gente a casarse; tenemos misas y bautismos, pero no casamientos. Ahora podemos oficiar el sacramento con asistencia de fieles, hasta de 20 personas; de todos modos, no se inscriben parejas y yo creo que no lo van a hacer hasta que no se les permita realiza la posterior fiesta”.

Aún la ceremonia por civil tiene restricciones y admite muy pocos participantes

El religioso no es de esos curas que ven con malos ojos el hecho de que los jóvenes le presten importancia a la fiesta que viene después de la Iglesia. “Es natural que se quiera celebrar, porque se trata de un paso que se da con alegría y es para compartir. Estoy seguro de que cuando se abran los salones de fiesta la gente va a volver a casarse con el sacramento”, estimó el padre Mariano.

En esa casa religiosa, los últimos casamientos se celebraron en abril, “y desde entonces no volvimos a oficiar bodas”, resaltó el sacerdote.

Una de las iglesias más elegidas para casarse en el radio céntrico platense ha sido históricamente la del Sagrado Corazón (9 y 58). En estos días, aunque la ceremonia matrimonial ya ha sido autorizada por las autoridades, casi no hay jóvenes inscriptos para ese ritual cristiano. “Los casamientos ya están liberados, pero se han anotado no más de cuatro o cinco parejas –contó el párroco Francisco De Rito-. Hicimos alguna boda muy reducida, pero en realidad creo que hay una crisis de casamientos: todo el mundo bautiza a sus hijos, pero casi ninguna de esas parejas está casada por iglesia”.

Distinta es la evaluación del padre Gabriel, a cargo de la parroquia Inmaculada Madre de Dios (502 entre 15 y 16). En ese caso, se advierte “bastante demanda”, según el sacerdote.

El sacerdote atribuye a la temporada “clásica” de bodas (los meses de final y de principios del año) el interés que están mostrando los novios para casarse en esa iglesia. “Ya tenemos inscriptos para octubre y noviembre, con aforo y protocolo sanitario”, precisó el padre Gabriel al tiempo que mencionó una característica de estos tiempos. “Muchas bodas se están haciendo al mediodía”, subrayó, y en ese sentido también apuntó al aspecto de la fiesta de casamiento: “como no se puede hacer nada a la noche en salones, la gente programa la ceremonia cerca del horario del almuerzo y después hace algo con el círculo íntimo en una casa”.