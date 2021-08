¡A preparar pochoclos! Todos los estrenos que se vienen en Disney+, Amazon, Paramount y HBO Max

Durante los últimos años cada vez se suman más plataformas de streaming al mercado argentino y, frente a la competencia por captar a los usuarios, mes a mes incorporan más y mejores propuestas a sus catálogos.

En este sentido, los estrenos de agosto han terminado en Disney+, sin embargo, como cada mes, la plataforma de streaming adelantó la lista de las series, películas y documentales que llegarán en septiembre. A continuación, los nuevos títulos que llegan a Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ y, el recientemente llegado, HBO Max.

PELÍCULAS DISNEY+

“Happier than ever: una carta de amor para Los Ángeles” de Billie Eilish, en concierto con Gustavo Dudamel y La Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. - (3 de septiembre)

“Los nuevos mutantes” - (15 de septiembre)

“SparkShort: Vaintialgo: Corto” - (10 de septiembre)

“SparkShor: Nona: Corto” - (17 de septiembre)

“Tin Toy: Corto” - (3 de septiembre)

“Las Aventuras de André y Wally B: Corto” - (3 de septiembre)

“La leyenda de Mardú: Corto” - (24 de septiembre)

“El sueño de Red: Corto” - (17 de septiembre)

“Marley y yo” - (17 de septiembre)

“Robots” - (24 de septiembre)

SERIES DISNEY+

“Doogie Kamealoha: temporada 1” - (8 de septiembre)

“Star Wars: Visions: temporada 1” - (22 de septiembre)

“La vida de Dug: Cortos” - (1 de septiembre)

“Acampados: temporada 4” (1 de septiembre)

“Holly Hobbie: temporada 2” - (8 de septiembre)

“Amor mío: temporada 1 a 4) - (15 de septiembre)

“Dr. Oakley, Yukon Vet: temporada 7” - (15 de septiembre)

“Mi hermano persigue dinosaurios” - (17 de septiembre)

“La Ola sin fronteras” - (17 de septiembre)

“Herederos de la noche: temporada 1” - (22 de septiembre)

“Spidey and his amazing friends: temporada 1” - (22 de septiembre)

“Marvel´s Spider-Man: Maximum Venom: temporada 1” - (22 de septiembre)

“Giganotosaurus: temporada 1” - (22 de septiembre)

“Zeke y Luther: temporada 1 a 3” - (22 de septiembre)

“Disney Princess Remixed - An Ultimate Celebration” - (24 de septiembre)

“Mafalda: Cortos” - (29 de septiembre)

“Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir: temporada 2” - (29 de septiembre)

“Zorro: temporada 1 y 2 “ - (29 de septiembre)

“Nat Geo Lab: temporada 2” - (29 de septiembre)

Estrenos de HBO Max

Finalmente, la plataforma de streaming de HBO no se queda atrás del resto y sumó nuevas propuestas en agosto. Tras el estreno de la película Space Jam: A New Legacy, el estreno de Ninjago y Mortal Kombat.

También llegan nuevos episodios de Rick & Morty, Superman &, The White Lotus y Gossip Girl. Y para los chicos, se suman capítulos de Looney Tunes Cartoons y Teen Titans Go!

A su vez, llegaron los estrenos de series como la original Made for Love, Stargirl, Amarres, Call me Kat, The Office y Elliott From The Earth.



Estrenos de Paramount+

El fuerte de esta plataforma es que ofrece a sus suscriptores películas solo un mes después de su estreno en cines. Además, cuenta con contenidos de canales exclusivos como MTV, Comedy Central, Showtime y Nickelodeon.

Este mes, Paramount+ incluyó la película Fatman, una comedia negra navideña protagonizada por Mel Gibson. También sumó el thriller policial Angel has fallen. Asimismo estrenó Infinite, la película protagonizada por Mark Wahlberg.

Para los últimos días de este mes, llegó al catálogo la española Parot, en la que por una doctrina cientos de presos peligrosos son liberados y, en medio de la indignación social, uno a uno aparecen asesinados de la misma forma que lo fueron sus víctimas.

Estrenos de Amazon Prime Video

La plataforma del gigante del comercio electrónico sumará esperadas propuestas como la nueva serie Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman, basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, que se estrenó durante esta última semana de agosto.

También sumaron a la plataforma las películas Boss Level, el miércoles 4; Head Above Water, el 6; El faro, el 8; Cementerio de animales y El parque mágico, el 9; Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: You Can (Not) Advance, Evangelion: You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, el 13.