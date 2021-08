Malestar en Juntos, roces y más denuncias en la campaña local

Dicen que la solapada tensión que guardan los precandidatos platenses de las dos listas de Juntos que a nivel nacional lideran Diego Santilli y Facundo Manes, no hace más que escalar y preocupar. Es que la puja por ganar de la nómina del garrismo y la de los radicales se vino traduciendo en fuertes roces vinculados, principalmente, al robo de cartelería que viene denunciando el radicalismo pero, también, a reiteradas provocaciones entre militantes en diferentes actividades. Los precandidatos de la UCR platense mascullan bronca y señalan que los pasacalles de Manes desaparecen enteros y a los banners les recortan la cabeza porque “pagan por cada prueba de imagen rota 500 pesos”, en alusión a presuntos manejos punteriles que incitarían a ese tipo de vandalismo. No acusan públicamente a la lista adversaria en las PASO, pero insisten en reclamar las imágenes de las cámaras de monitoreo y hasta se cruzaron con agentes de Control Ciudadano, que pretendieron impedir al precandidato a concejal Ignacio Gando la instalación de un pasacalle. En el entorno de Julio Garro, en tanto, mostraron recientemente malestar por los roces de militantes el martes pasado, durante una recorrida por el centro de Facundo Manes. Y apuntan como responsable de esos chispazos con sus socios del radicalismo al jefe de campaña del Intendente, Fernando Ponce. “Gane quien gane, el 13 de septiembre tenemos que estar todos juntos y estos cruces no ayudan a la relación del día después”, dicen que dijo uno por lo bajo durante una reunión del grupo de campaña en el hotel Land Plaza, donde suele encontrarse el equipo de campaña de la lista de Garro. Sin embargo, los episodios y las sospechas no amainaron. El viernes Gando denunció el robo a manos de desconocidos de otro pasacalles en el centro comercial de Calle 12, momentos antes de la llegada al lugar de Martín Lousteau. En tanto, ayer, el precandidato a diputado provincial Claudio Frangul se quejó por la vandalización de un nuevo local en Villa Elisa y la rotura de carteles que llevan el nombre de Manes en la exsede del Comité Provincia, justo frente a la Plaza Moreno.