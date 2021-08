Internaron al Pato Fillol afectado de coronavirus

El ex arquero de River y de la Selección argentina, Ubaldo Matildo Fillol, fue internado ayer “por precaución”, a raíz de una baja en la saturación del oxígeno, producto del cuadro de coronavirus que está atravesando.

Fillol, campeón del mundo con el equipo nacional, en 1978, “se encuentra de buen humor” y con los cuidados necesarios en una clínica de Capital, de acuerdo a lo que escribió el propio ex jugador en las redes sociales.

“Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde (por ayer) me internan en una clínica de Capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y, por precaución, se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra que me tiran. Cuídense mucho”, publicó el ex jugador de la Selección Argentina, Racing y River, entre otros clubes, en su cuenta personal de Twitter.